İYİ Parti'de FETÖ krizi!

İYİ Parti, geçen hafta 2. olağanüstü kurultayını yapmış, 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK)'i belirlemişti. GİK listesine giren isimlerden Bahadırhan Dinçaslan'ın ise, 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili attığı tweetler ortaya çıkmış, sosyal medyada Dinçaslan'ın o paylaşımları tartışma yaratmıştı.

Dinçaslan'ın, “Ve yayımlanan darbe metninin doğruları söylediğini bilin sadece. Bizim desteğimize ihtiyaçları yok, evden çıkmayıp izleyin. Yarın bizimdir” ve “Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin” şeklinde paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Dinçaslan'ın, daha sonra bu paylaşımlarını sildiği fark edilmişti.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA



Konuyla ilgili olarak İYİ Parti bir açıklama yaptı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, açıklamasında, Dinçaslan için, "Peşinen ifade edelim ki, böylesi kirli düşüncelerin sahibi olan birinin, İyiler Hareketi’nin içerisinde yer yoktur" diye belirtti.

Yapılan açıklamada, “Partimizin 15 Temmuz darbesine karşı duruşu net ve berraktır” denilirken, “Kendini bilmez birinin hezeyanları üzerinden, partimizin bu hasletlerinin hiçe sayılmasına da teşkilatımızın güzide kadrolarının bu şahıs yüzünden karalanmasına da asla müsaade etmeyiz” diye ifade edildi.