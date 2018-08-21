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İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 13:19 | Son Güncelleme

İYİ Parti'nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultayında GİK üyeliğine seçilen Bahadırhan Dinçaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Dinçaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Twitter hesabından "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" şeklinde tweet attığı ve daha sonra sildiği iddia edilmişti.

İYİ Parti'de FETÖ krizi! İstifa haberi geldi

İYİ Parti'nin 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliğine seçilen Bahadırhan Dinçaslan, görevinden istifa ettiğini duyurdu. İYİ Parti'de yaşanan bazı tartışmalar üzerine 12 Ağustos'ta 2. olağanüstü kurultay yapılmış ve burada genel başkanın yanı sıra 80 üyeden oluşan GİK belirlenmişti.

Ancak GİK listesine giren isimlerden Bahadırhan Dinçaslan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeyi destekleyen bazı tweetler attığı iddia edilmiş ve bunlar tartışmalara neden olmuştu.

Dinçaslan'ın, "Ve yayımlanan darbe metninin doğruları söylediğini bilin sadece. Bizim desteğimize ihtiyaçları yok, evden çıkmayıp izleyin. Yarın bizimdir" ve "Lütfen bu gerçek deyin, ihtilal oldu deyin" şeklindeki paylaşımları ve Muhsin Yazıcıoğlu'na yönelik ithamları üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, sert bir şekilde tepki gösterdi.

"15 Temmuz ihanetine paye verenin, Muhsin Başkana hakaret edenin, iyilik parantezinde iyilik payesiyle anılması mümkün değildir" ifadesini kullanan Ağıralioğlu, şunları kaydetti: "Böylesi kirli düşüncelerin sahibi olan birinin, İyiler Hareketinin içerisinde yeri yoktur. Maalesef kurultay sürecindeki zaman darlığı böyle bir hataya sebebiyet vermiştir. Bu hatadan dolayı milletimizden ve teşkilatımızdan özür diliyoruz."

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, açıklamasında, Dinçaslan için, "Peşinen ifade edelim ki, böylesi kirli düşüncelerin sahibi olan birinin, İyiler Hareketi’nin içerisinde yer yoktur, Partimizin 15 Temmuz darbesine karşı duruşu net ve berraktır.Kendini bilmez birinin hezeyanları üzerinden, partimizin bu hasletlerinin hiçe sayılmasına da teşkilatımızın güzide kadrolarının bu şahıs yüzünden karalanmasına da asla müsaade etmeyiz” demişti.

Açıklamada Dinçaslan için, “Şuuru kirlenmiş, iradesi alçaklarla bir şekilde birleşmiş hiçbir kimsenin partimizde yeri yoktur” kullanılmıştı .AA

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti istifa Bahadırhan Dinçaslan

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
fetö nün çiftliği iyi parti
Askeriz diyenler atmlere marketlere koştu koyun denilenler mermilerin önünde siper oldu tankkarın önüne yattı
dedik size hepsi fetocu diye ama belki kimse inanmati fetonun partisi iste
ne yani iyi parti fetocumu olmuş oluyor şimdi. biraz rahat bırakın şu iyi insanlarida iyi seyler olsun
ADAM KALMAYINCA DALTON ANA FETOCULARI TOPLAMIŞ.
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