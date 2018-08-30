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İYİ Parti'de flaş gelişme! İl başkanlarına istifa çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.08.2018 19:08 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, il başkanlarına istifa çağrısında bulundu. Aydın, "İl başkanlarımızın yönetimleri ile birlikte istifa etmeleri konusunda tavsiye kararı alındı. İl başkanlarımızın sorumluluk içerisinde davranarak tavsiye kararına uymalarını bekliyoruz" dedi.

İYİ Parti'de flaş gelişme! İl başkanlarına istifa çağrısı

İYİ Parti'de sıcak saatler yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla yapılan açıklamada il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunuldu.

İstifa çağrısında şu ifadelere yer verildi:

"İl başkanlarımızın yönetimleri ile birlikte istifa etmeleri konusunda tavsiye kararı alındı. İl başkanlarımızın sorumluluk içerisinde davranarak tavsiye kararına uymalarını bekliyoruz"

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Öncelikle; sen istifa et Koray beeey...!! Araştırmadan, incelemeden...önüne geleni kafana göre atadın il başkanlıklarına...şimdi onlar mı suçlu...?? Teşkilattan sorumlu olan sen'din...teşkilat yetersiz ise... bu demektir ki, sen de yetersizsin...!!!
Ne kadar saçma sapan bir parti oldu ?
başarıya ulaşmak güvendiğin yamuk ve cizgisini bozmayan yöneticilerle olur doğru bir adım
parti eski siyasetçilerden arındırılırsa daha iyi siyaset yaoacaktır
Koray Aydın hemen istifa et .. Bukelemun seni
iyi parti toptan chp ye katılsın olsun bitsin. kılıcdarın 15 vekiliyle kuruldular kardeş parti sonuçta.
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