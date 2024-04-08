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İyi Parti'de hareketli günler! Bir isim daha istifa ettiğini duyurdu

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
08.04.2024 12:30
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Son dakika: İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisiden istifa ettiğini duyurdu. Özlale yaptığı paylaşımda İyi Parti'nin ilk günlerindeki heyecanının kalmadığını belirterek, "makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım." ifadelerinde bulundu.

İyi Parti'de hareketli günler! Bir isim daha istifa ettiğini duyurdu

Son dakika haberi: Özlale, haberi sosyal medya hesabından paylaştığı gönderiyle kamuoyuna duyurdu.

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Özlale'nin paylaşımı şu şekilde:

"Sevgili İYİ Parti Ailesi,

Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum.

Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum.
Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım.

Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur.

Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.

Saygılarımla,"

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Ümit Özlale
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