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İYİ Parti'de hareketli saatler! Toplantı erkene çekildi, Akşener pazartesiyi beklemedi... Yapacağı açıklama merak uyandırdı

03.03.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünkü Millet İttifakı toplantısının ardından İYİ Parti'de olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Meral Akşener toplantının hemen ardından üst düzey kurmaylarını parti genel merkezinde toplantıya çağırdı. Programda yer almayan bu toplantının yanı sıra, yarın yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı da bugüne alındı. Görüşme trafiğinin yarın belediye başkanları toplantısıyla devam edeceği öğrenilirken Akşener'in bugün kameralar karşısına geçip yapacağı açıklama merak konusu oldu.

İYİ Parti'de hareketli saatler! Toplantı erkene çekildi, Akşener pazartesiyi beklemedi... Yapacağı açıklama merak uyandırdı

Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masa toplantısında liderlerin en önemli gündemi cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Siyasetin gündemi için kritik öneme sahip toplantının ardından 6 liderin imzasıyla, öncekilere göre oldukça kısa olan açıklamada pazartesi günü yapılacak açıklama işaret edilirken İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı iddiaları kulisleri yeniden hareketlendirdi.

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KURMAYLARINI TOPLADI

İYİ Parti kurmaylarından peş peşe yapılan açıklamalar gündeme damgasını vururken Ankara'da bugün de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Cumartesi günü yapılması planlanan İYİ Parti GİK toplantısı bugün 13.30'a alındı. Akşener'in kurmaylarıyla dünkü toplantıyı değerlendireceği belirtiliyor.

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PAZARTESİYİ BEKLEMEDİ

Edinilen bilgiye göre toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplantının ardından açıklama yapacak. Dünkü açıklamada 6 liderin pazartesi günü ortak açıklama yapacağı mesajı verilirken Akşener'in pazartesiyi beklemeyip bugün açıklama yapacak olması dikkat çekti.

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