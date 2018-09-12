İYİ Parti'de istifa depremi!

Türkiye’de genelinde birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da İYİ Parti’den istifalar geldi. İYİ Parti Kurucu Üyesi ve MHP eski Elazığ Milletvekili Mustafa Gül, Yüksel İstişare Kurulu Üyesi Öğretim Görevlisi Ferruh Bostancı, Üst Kurul Delegesi ve Belediye Meclis Üyesi Resul Kırılmaz ile kurul delegeleri Ahmet Yücel ve Gülay Karakaya partiden istifa etti.

Başlangıçta iyi niyetle başlayan hareketin, İYİ Parti genel başkanlık makam uygulamaları neticesinde kademe kademe başkalaştırıldığını belirten Gül, "Bu durum süreci başından bu yana takip edenler için ayan beyan ortadadır. Bu uzun ve zorlu süreç devam ederken gördüğümüz yetersizlikler, eksiklikler ve hatalar parti içerisinde bulunabilen en uygun platformda dile getirildi. Kervan yolda dizilir mantığıyla, göç gide gide düzelir denilerek olumsuzluklara tahammül edilmiş ve sabredilmiştir. Maalesef kervan yol aldıkça 'Büzülmüş Göç' gide gide bozulmuştur” dedi.

"EKSİK, YANLIŞ, UCUZ UYGULAMALAR"



Parti kadroları oluşturulurken demokratik kurallara riayet edilmediğini vurgulayan Gül, "Aynı zamanda liyakat, samimiyet ve vefa gibi hasletler büyük oranda göz ardı edilmiştir. Bu değerler ve ilkeler yapısal ve yönetimsel olarak partinin kurumsal kimliğine aksettirilememiş ve dolayısıyla da yaşatılamamıştır. Karşı siyasi gruplarda 'hastalık' görerek eleştirdiğimiz, eksik, yanlış, ucuz uygulamalar ve konumlanmalar bugün İYİ Parti'nin içerisinde nüfuz ve yer etmiştir. İYİ Parti, ümit ve umut olmaktan maalesef çıkarılmıştır. 3 yıl boyunca bu mücadelenin her noktasında tereddüt etmeden harcadığımız yoğun emek ve çaba düşünüldüğünde geldiğimiz yol ayrımı elbette herkesten fazla bizleri üzmüştür. Partinin getirildiği nokta itibariyle bizim gibi gören ve düşünenler için istifa etmek artık kaçınılmaz bir mecburiyet halini almıştır. Bugün kamuoyu huzurunda bunun gereğini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.