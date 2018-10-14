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İYİ Parti'de istifa depremi

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti Şırnak merkez ve 5 ilçe başkanı ile 860 üye, genel merkezin il başkanlığı tayinini gerekçe göstererek Şırnak il teşkilatından istifa etti.

İYİ Parti Şırnak Merkez İlçe Başkanı İsmail Kabul, Cizre, Uludere, Beytüşşebap, İdil ve Silopi ilçe başkan ve yöneticileri, il binasında düzenledikleri basın toplantısında, Şırnak il teşkilatından istifa ettiklerini açıkladı.

Kabul, 24 Haziran seçimlerinin ardından partinin genel merkezinin 81 il başkanından istifalarını istediğini, yapılan istişareler sonucunda partide yerel karşılığı olan ve partiyi ileri seviyeye taşıyacak ismi merkeze bildirdiklerini söyledi.

Tavsiye ettiklerinden farklı bir ismin getirildiğini aktaran Kabul, şunları kaydetti:

"Parti genel merkezi tarafından bir oldu bitti ile tabanda hiçbir karşılığı olmayan, şahısa yönetimi teslim etmesi sonucu bu kararı alma gereği hasıl olmuştur. Partimiz genel merkezinden yerel halkın iradesine yönelik, yerelden vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda karar verilmesini beklerken, parti genel merkezinin şahsi menfaatler doğrultusunda karar alarak, Hasan Tatar'ı il başkanlığa getirmesi büyük bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Şahsi menfaatler doğrultusunda, insan odaklı olmayan, emek ve hizmet üretmeyen yönetimle bu saatten sonra çalışılması mümkün görünmemektedir. Bu nedenle merkez, 5 ilçe başkanları ve 860 üye ile Şırnak il teşkilatından istifa ettik."

Kaynak: AA

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Şırnak'ta İYİ Parti ilçe başkanları istifa ettiŞırnak'ta İYİ Parti ilçe başkanları istifa etti
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İYİ parti şırnak

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