İYİ Parti'de istifa depremi sürüyor: Kurucu kadrodan bir isim daha partiye veda etti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Beyaz şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli dostlarım, dava arkadaşlarım. Siyasete ülkem ve milletim diyen bir anlayışla en başından hedeflerine ve yürüyüşüne dahil olduğum İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu ve İstanbul Milletvekilliği görevini büyük bir heyecan ve gururla yürüttüm. Bu süreçte bizimle yol yürüyüp teveccüh gösteren, başta teşkilatımızın cefakar mensupları olmak üzere tüm milletimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Her zaman vazgeçilmez gördüğüm kardeşlik hukukunu korumak ve yol arkadaşlarıma yük olmama kaygısıyla bugün itibarıyla parti üyeliğimi sonlandırıyorum. Rabbime şükürler olsun ki; başınızı öne eğdirecek tek bir işin içinde olmadım ve bundan sonra da olmayacağım. Hakkınızı helal ediniz, benden yana helal olsun."

KÜRŞAD ZORLU DA İSTİFA ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu. Eski parti sözcüsü olan, Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabından 'Veda vakti', 'Aziz milletimin yüksek dikkatine' notuyla şu açıklamayı yapmıştı:

"Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm. Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5'inci olağanüstü kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum. Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum. Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim."