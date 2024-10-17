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İYİ Parti'de istifa! 'Kefil olamıyorum' diyerek duyurdu... Naci Cinisli sosyal medya hesabından paylaştı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
17.10.2024 13:52
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İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi. İYİ Parti kurucularından, eski Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, "Maalesef Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu Bey’in şahsından bağımsız olarak partimin büyüme isteğine, ülküsüne, politik niyetine ve hedefine kefil olamıyorum" diyerek partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti'de istifa! 'Kefil olamıyorum' diyerek duyurdu... Naci Cinisli sosyal medya hesabından paylaştı

Yerel seçimler sonrası İYİ Parti'den art arda gelen istifa haberlerine bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti kurucularından 27. Dönem Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cinisli, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’mden büyük üzüntüyle istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifasını duyurdu.

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Cinisli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hayatımda aileme onurla miras bırakacağım en anlamlı ünvan, Cumhuriyet tarihinin en baskıcı zamanında binlerce vatanseverin büyük emekleri olan, milyonlarca vatandaşımızın desteğini ve güvenini kazanmış İYİ Parti'mizin kuruculuğudur.

Bugün ise maalesef Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu Bey’in şahsından bağımsız olarak partimin büyüme isteğine, ülküsüne, politik niyetine ve hedefine kefil olamıyorum.

Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti’mden büyük üzüntüyle istifa ettiğimi bilgilerinize sunarım. Tüm değerli partili kardeşlerime, oylarıyla beni şereflendiren Erzurumlu kıymetli hemşehrilerime, Türkiye’nin her yerinden içten ilgilerini hiçbir zaman esirgemeyen aziz vatandaşlarıma gönülden şükranlarımı sunarım.

Ülke hepimizin. Allah’a emanet olun."

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti istifa
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