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İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.11.2018 19:06 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, eski Genel idare kurulu üyesi Betül Bayraktar Orhan, Kurucular Kurulu Üyesi Prof. Dr. A. Azmi Yetim ve parti üyesi MHP Bursa eski milletvekili Burhan Orhan İYİ Parti’den istifa etti. Azmi Yetim, istifa dilekçesinde, "Ülkeyi bu hale getirenlerden hesap soracağım diye yola çıkan Sayın Genel Başkan ve ekibi, bugün Saraya nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale gelmişlerdir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi

İYİ Parti’nin kritik isimlerinin istifasını, partiden daha önce istifa eden Beyza Tufan sosyal medya hesabından duyurdu. Tufan “İyi Parti son 3-4 aydır gittiği yanlış yolun bedelini ağır ödemeye devam ediyor, az önce 3 kurucular kurulu üyesi daha zehir zemberek açıklamalarla istifa etti... Ülkücüleri kimse kapana sıkıştıramaz!” dedi.

"İYİ PARTİ'YE OLAN İNANÇLARIM TAMAMEN YOK OLDU"

Betül Bayraktar Orhan istifa dilekçesinde “Bugün varılmak istenen hedefin ve süreç içinde izlenen yolun partimizin kuruluşundaki ilkeleri, hedefleri ve toplumdaki vaaddettikleri ile örtüşmediği konusundaki kanaatim beni bugün itibarı ile İYİ Parti’deki tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa etmek noktasına getirmiştir” derken, Burhan Orhan ise istifa dilekçesinde, “Cevap bulamadığım ve anlamlandıramadığım bu süreç İYİ PARTİ’ye olan inançlarımın tamamen yok olmasına sebep olmuş ve beni bugün itibariyle İYİ PARTİ ile yol ayırımına ve tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa noktasına getirmiştir” ifadelerini kullandı.

"HESAP SORACAĞIM DİYE YOLA ÇIKAN AKŞENER..."

Azmi Yetim ise "Görünen o ki, ben Türkiye'de ülkücüleri iktidara taşıyacağım, ben Başbakan olacağım, ben Cumhurbaşkanı olacağım ve ülkeyi bu hale getirenlerden hesap soracağım diye yola çıkan Sayın Genel Başkan ve ekibi, bugün Saraya nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale gelmişlerdir." dedi.


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