İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi

İYİ Parti’nin kritik isimlerinin istifasını, partiden daha önce istifa eden Beyza Tufan sosyal medya hesabından duyurdu. Tufan “İyi Parti son 3-4 aydır gittiği yanlış yolun bedelini ağır ödemeye devam ediyor, az önce 3 kurucular kurulu üyesi daha zehir zemberek açıklamalarla istifa etti... Ülkücüleri kimse kapana sıkıştıramaz!” dedi.

"İYİ PARTİ'YE OLAN İNANÇLARIM TAMAMEN YOK OLDU"

Betül Bayraktar Orhan istifa dilekçesinde “Bugün varılmak istenen hedefin ve süreç içinde izlenen yolun partimizin kuruluşundaki ilkeleri, hedefleri ve toplumdaki vaaddettikleri ile örtüşmediği konusundaki kanaatim beni bugün itibarı ile İYİ Parti’deki tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa etmek noktasına getirmiştir” derken, Burhan Orhan ise istifa dilekçesinde, “Cevap bulamadığım ve anlamlandıramadığım bu süreç İYİ PARTİ’ye olan inançlarımın tamamen yok olmasına sebep olmuş ve beni bugün itibariyle İYİ PARTİ ile yol ayırımına ve tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa noktasına getirmiştir” ifadelerini kullandı.

"HESAP SORACAĞIM DİYE YOLA ÇIKAN AKŞENER..."

Azmi Yetim ise "Görünen o ki, ben Türkiye'de ülkücüleri iktidara taşıyacağım, ben Başbakan olacağım, ben Cumhurbaşkanı olacağım ve ülkeyi bu hale getirenlerden hesap soracağım diye yola çıkan Sayın Genel Başkan ve ekibi, bugün Saraya nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale gelmişlerdir." dedi.

İyi Parti son 3-4 aydır gittiği yanlış yolun bedelini agır ödemeye devam ediyor, az önce 3 kurucular kurulu üyesi daha zehir zemberek acıklamalarla istifa etti...

Ülkücüleri kimse kapana sıkıştıramaz! pic.twitter.com/l2XRXj3Fvw — Beyza Tufan (@BeyzaTfn) 7 Kasım 2018



