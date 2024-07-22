İYİ Parti'de istifalar sürüyor! Milletvekili Ersagun Yücel istifa etti

İyi Parti'de istifalar devam ediyor. İyi Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel istifa etti.

Yücel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim."

Türk Kamuoyuna Duyuru



Kurucu liderimiz Sayın Meral Akşener hanımefendinin daveti üzerine katıldığım, kurulmasında ve gelişmesinde emeklerimiz olan ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili olduğum İYİ Parti’den istifa ettiğimi bildirmek isterim. pic.twitter.com/NyTrIf7lHR — A. Ersagun Yücel (@ErsagunYucel) July 22, 2024

AYLİN CESUR DA İSTİFA ETTİ!

Dönem Isparta Milletvekili Aylin Cesur da İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Aylin Cesur istifasını, sosyal medya hesabından "İyi Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım" paylaşımıyla duyurdu.

İyi Partili Aylin Cesur, eski Genel Başkan Meral Akşener ve partililere teşekkür etti.

Paylaşımında "İyi Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İyi Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.