İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

Ulupınar, istifa gerekçesini açıklarken, “Kurucu üyesi olduğum İYİ Parti kilitlenen siyaseti açacak anahtar olacak, siyasete yeni bir soluk getirecekti. Üzülerek ifade etmeliyim ki İYİ Parti bugün itibarıyla siyasi anlamda makas değiştirerek siyasetin uç bir noktasına doğru savruluyor” dedi.

İYİ Parti’nin İzmir teşkilatını kuran, 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Yıldırım Ulupınar, ardından partide GİK üyesi oldu. Ulupınar, GİK ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım Ulupınar, istifa gerekçelerini şöyle anlattı:

“Yarım asra yaklaşan siyasi geçmişim, bana siyasetin bir tarla olduğunu ve bu tarladan ürün almak için büyük emek harcamak gerektiğini gösteren örneklerle dolu. İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde bir kez daha bu siyaset tarlasının sevgi ve güzellikle sulanması gerektiğini anladım ve hasadının da güzel ülkeme barış ve huzur gelmesi olduğuna bütün kalbimle inandım. Ancak herkesi ve her kesimi kucaklamak için çıktığımız bu yolda geldiğimiz nokta, beni yeniden düşünmeye sevk etti. Kurucu üyesi olduğum İYİ Parti kilitlenen siyaseti açacak anahtar olacak, siyasete yeni bir soluk getirecekti. Üzülerek ifade etmeliyim ki İYİ Parti bugün itibarıyla siyasi anlamda makas değiştirerek siyasetin uç bir noktasına doğru savruluyor. Bu konuda yaptığımız tüm uyarılarımız, yaklaşan tehlikeye dikkat çeken eleştirilerimiz partiyle ilgili farklı hesapları olan bazı kesimler tarafından dikkate alınmadı.”