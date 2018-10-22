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İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

İzmir'de İYİ Parti teşkilatını kuran Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Yıldırım Ulupınar, görevinden istifa etti.

İYİ Parti’de İzmir'i sarsacak istifa: Üzülerek söylüyorum…

Ulupınar, istifa gerekçesini açıklarken, “Kurucu üyesi olduğum İYİ Parti kilitlenen siyaseti açacak anahtar olacak, siyasete yeni bir soluk getirecekti. Üzülerek ifade etmeliyim ki İYİ Parti bugün itibarıyla siyasi anlamda makas değiştirerek siyasetin uç bir noktasına doğru savruluyor” dedi.

İYİ Parti’nin İzmir teşkilatını kuran, 2018 genel seçimlerinde milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Yıldırım Ulupınar, ardından partide GİK üyesi oldu. Ulupınar, GİK ve İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeliklerinden istifa ettiğini açıkladı. Yıldırım Ulupınar, istifa gerekçelerini şöyle anlattı:

“Yarım asra yaklaşan siyasi geçmişim, bana siyasetin bir tarla olduğunu ve bu tarladan ürün almak için büyük emek harcamak gerektiğini gösteren örneklerle dolu. İYİ Parti’nin kuruluş sürecinde bir kez daha bu siyaset tarlasının sevgi ve güzellikle sulanması gerektiğini anladım ve hasadının da güzel ülkeme barış ve huzur gelmesi olduğuna bütün kalbimle inandım. Ancak herkesi ve her kesimi kucaklamak için çıktığımız bu yolda geldiğimiz nokta, beni yeniden düşünmeye sevk etti. Kurucu üyesi olduğum İYİ Parti kilitlenen siyaseti açacak anahtar olacak, siyasete yeni bir soluk getirecekti. Üzülerek ifade etmeliyim ki İYİ Parti bugün itibarıyla siyasi anlamda makas değiştirerek siyasetin uç bir noktasına doğru savruluyor. Bu konuda yaptığımız tüm uyarılarımız, yaklaşan tehlikeye dikkat çeken eleştirilerimiz partiyle ilgili farklı hesapları olan bazı kesimler tarafından dikkate alınmadı.”

İL VE İLÇE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASINA TEPKİ

Yıldırım Ulupınar, il ve ilçe teşkilatlarının görevden alınmasına da tepki göstererek, şöyle konuştu:

“Gelinen nokta; kendi ayakları üzerinde durabilen, nefessiz kalan siyasete soluk olabilecek bir partiden çok, başka bir partinin kopyası olan bir partiye doğru evrildiğimizi gösteriyor. İYİ Parti’nin en zor günlerinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, il ve ilçe teşkilatlarımızın görevden alınmasının sebebi, İYİ Parti’ye taze bir kan ya da yeni bir heyecan getirmekten çok, Meral Akşener’den sonrası için yapılan beyhude bir çalışma olduğu çok açık. Bu görüntü İYİ Parti’yi yola çıkarken hedeflediği iktidara ulaştıracak alternatif bir yol olamaz. Birileri için ‘Küçük olsun ama benim olsun’ mantığıyla yol alan bir İYİ Parti’ye doğru evrildiğimizi görmek beni üzüyor. Gerekli yerlerde, gerekli mevkilere, gerekli uyarıları yapmış olmanın gönül huzuruyla, gözümüzün önünde işlenen bu hataya seyirci kalmak, yapılan hatalara onay vermek anlamına gelecektir. Bu yüzden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeliğinden ve Kurucular Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.” (DHA)


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İYİ parti istifa izmir yıldırım ulupınar

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