İYİ Parti'de Meral Akşener'in A Takımı belli oldu

İYİ Parti’nin yeni Başkanlık Divanı açıklandı. Aytun Çıray İYİ Parti Genel Sekreterliği'ni bıraktı, Çıray'ın yerine genel sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi.
DURMUŞ YILMAZ BAŞKANLIK DİVANI'NDA YER ALDI
Akşener'in yeni Başkanlık Divanı'nda, daha önce Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yürüten eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'a yeniden yer vermesi dikkat çekti.
İşte o isimler;
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