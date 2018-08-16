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İYİ Parti'de Meral Akşener'in A Takımı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2018 15:12 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de olağanüstü kongrede yeniden genel başkanlığa seçilen Meral Akşener, Meral Akşener A Takımını belirledi.

İYİ Parti'de Meral Akşener'in A Takımı belli oldu

İYİ Parti’nin yeni Başkanlık Divanı açıklandı. Aytun Çıray İYİ Parti Genel Sekreterliği'ni bıraktı, Çıray'ın yerine genel sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi.

DURMUŞ YILMAZ BAŞKANLIK DİVANI'NDA YER ALDI

Akşener'in yeni Başkanlık Divanı'nda, daha önce Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yürüten eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'a yeniden yer vermesi dikkat çekti.

İşte o isimler;

aasa


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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ parti Başkanlık Divanı

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