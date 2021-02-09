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İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' önlemi! İstifa iddiaları gündem yarattı

09.02.2021 16:06 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'de 'Muharrem İnce' önlemi! İstifa iddiaları gündem yarattı

CHP'de 3 milletvekilinin istifasının ardından İYİ Parti ile ilgili de peş peşe istifa iddiaları gündeme geldi. Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmasının ardından bazı isimlerin İnce'nin partisine geçeceği konuşulmaya başlandı. Söz konusu iddialar üzerine İYİ Parti lideri Meral Akşener'in harekete geçtiği belirtildi. Mahkeme kararıyla partiye dönen Ümit Özdağ'ın da yeniden ihracının rafa kaldırıldığı öğrenildi.

İYİ Parti'nin Olağan Kongresi’nden sonra partide başlayan küskünler hareketi İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın ihracı ve Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un istifasıyla sonuçlandı. CHP'de 3 milletvekilinin istifa etmesinin ardından İYİ Parti'de küskün milletvekillerinin de istifa edebileceği konuşulmaya başlandı. CHP ve İYİ Parti'de muhalif vekillerin, dün CHP'den istifasını açıklayan Muharrem İnce'nin kuracağı partiye katılacağı iddiaları üzerine Genel Başkan Meral Akşener harekete geçti. Akşener'in, parti içinde 'toparlanma hareketi' başlattığı belirtildi. Ümit Özdağ mahkeme kararıyla geri dönerken, Özdağ ile birlikte hareket eden vekillerin de partiye yeniden kazandırılmasının hedeflendiği belirtildi.

DAĞILMANIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ADIM ATTI

Bu kapsamda Özdağ izlenmeye alınırken, Akşener ilk adımı İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a genel merkezin en prestijli makamlarından 'siyasi başdanışmanlık' görevini vererek attı. Akşener, uzun süre bu milletvekillerinin görüşme taleplerini geri çevirirken, onları ve taleplerini görmezden gelmişti. Ancak yeni kurulan partiler özellikle CHP’den istifasını açıklayarak yeni parti kurma çalışmalarını hızlandıran Muharrem İnce, İYİ Parti’nin paniklemesine ve yeni stratejiler belirlemesine neden oldu. Akşener, yeni parti kurma çalışmaları karşısında olası bir dağılmanın önüne geçmek için adım attı. Akşener'in kurultay sürecinden bu yana rahatsız olan diğer milletvekillerini de görüşmeye davet ettiği ve bu görüşmelerin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği öğrenildi.

ÖZDAĞ'IN İHRACI RAFA KALDIRILDI

Partiden ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın mahkeme kararıyla geri dönmesinin ardından, yeni bir karar için bekleneceği belirtildi. Özdağ için yeni bir ihraç kararı rafa kaldırılırken, Özdağ’ın bu süre içeresinde izlenilmesi, partiye zarar verecek bir adım atmadığı sürece partide kalmasından yana karar alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, Ümit Özdağ’ın yanında yer alan ve İYİ Parti’den istifa eden bağımsız Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un önümüzdeki günlerde Muharrem İnce’nin kuracağı partiye geçeceği öne sürüldü.

(DHA)

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