İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu istifası! Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık: "31 Mart'ta başarısızlığa yol açan politika devam edecek"

Yerel seçimlerin ardından İYİ Parti'de dün genel başkan seçimi yapıldı. Meral Akşener'in aday olmadığı seçimde üçüncü turda Müsavat Dervişoğlu, 611 oy olarak İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu. Dervişoğlu seçimi kazanmasının ardından yaptığı açıklamada iktidar olma mesajı vererek "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" demişti.

İSTİFA KARARI ALDI

Gazeteci İsmail Saymaz, Müsavat Dervişoğlu'nun genel başkan olmasının ardından Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın istifa kararı aldığını açıkladı.

Saymaz paylaşımında şunları ifade etti:

"Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, kurultayda desteklediği Koray Aydın’ın kaybetmesi üzerine İyi Parti’den istifa kararı aldı.

Bıyık, '31 Mart’ta başarısızlığa yol açan politikanın yeni yönetimle devam edeceğini ve partinin başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum' diyor."

Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, kurultayda desteklediği Koray Aydın’ın kaybetmesi üzerine İyi Parti’den istifa kararı aldı.

Bıyık, “31 Mart’ta başarısızlığa yol açan politikanın yeni yönetimle devam edeceğini ve partinin başarıya ulaşamayacağını düşünüyorum” diyor. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) April 28, 2024

İMAMOĞLU'NU HAVALİMANINDA KARŞILAMIŞTI

Bıyık, 11 Nisan'da Trabzon'a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu havalimanında karşılamıştı.

Bayramlaşma programları için Trabzon’a gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın @ekrem_imamoglu 'nu havalimanında karşıladım. Şehrimize hoş geldiniz, Sayın Başkanım. pic.twitter.com/xioWF6FD2Q — Mustafa Bıyık (@mustafabiyik61) April 11, 2024







