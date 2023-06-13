İYİ Parti'de 'Ortak Akıl Platformu' kuruldu

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal ve Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak'ın sözcüsü olduğu platforma ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İYİ Parti'nin kurucu iradesinden uzaklaşıldığının görüldüğüne işaret edilerek, "İYİ Parti Kurucular Kurulu üyeleri, Genel İdare Kurulu, Merkezi Disiplin Kurulu, Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, İl-İlçe Teşkilatları ve partiye gönül vermiş üyeler olarak yanlışların önünü kesmek amacı ile Ortak Akıl Platformu'nu ivedi biçimde kurduk. Amacımız, parti tüzüğümüzü daha işlevsel hale getirerek, parti içi demokrasiyi hakim kılmak ve iktidar olmaktır" denildi.

Partinin kurucu iradesi olan 'Türk milliyetçiliği' söyleminin desteklenmesi ve Türk milliyetçilerinin yönetim kadrolarından tasfiye edilmesinin durdurulması gerektiği ifade edilerek şöyle denildi:

"Halkta karşılığını bulmayan, partimizin oy kaybına neden olan başarısız ittifak ve altılı masa sürecinin mimarları kamuoyu önünde hesap vermelidir. Partinin kurucu iradesi ve tüzüğünde, terör örgütlerinin ve grupların parti içine sızmalarına karşın önlem alınması gerektiği yer almaktır. Zamanla bazı örgütlerin partiye sızdığı iddiaları gündeme gelmektedir. Bu örgütlerle mücadele edilmesi ve bu iddialar ile anılan isimlerin partimizden derhal uzaklaştırılması hayatidir. Bazı parti yöneticileri ve yetkilileri hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'kara para aklamak', 'borsa dolandırıcılığı' gibi hususlarda soruşturma dosyaları olduğu, bu dosyaların bazılarında da gizlilik kararı bulunduğu iddiaları kafalarda soru işareti doğurmakta ve tabanımızda rahatsızlığa neden olmaktadır. Hakkında bu iddialar olan yöneticilerin ve kişilerin tespiti ve aklanıncaya kadar üyeliklerinin askıya alınarak ve aklanmasına dair kararların da kamuoyu ile paylaşılarak yol yürünmesi gerekmektedir. Kamuoyu ile paylaştığımız bu taleplerimizin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Hayati öneme sahip bu taleplerin dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir kadro ve genel başkan adayı ile yola devam edeceğimizi Türk milletine saygı ile duyururuz."

(DHA)



