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İYİ Parti'de Özcan Kadıoğlu görevinden istifa etti! Kararını sosyal medyadan duyurdu

15.05.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, partideki görevinden istifa etti. Özcan yaptığı açıklamada "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum" dedi.

İYİ Parti'de Özcan Kadıoğlu görevinden istifa etti! Kararını sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, aldığı kararla İYİ Parti'deki görevinden istifa etti. Kadıoğlu, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu.

"GÖREVİMDEN İSTİFA EDİYORUM"

Kadıoğlu yaptığı paylaşımda "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımlığı görevimden istifa ediyorum. Dilekçe 13 Nisan 2023 tarihlidir. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum. Lütfen beni eleştirmeyi düşünenler açıklamamı ayrıntılı okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

"HEPSİNİ ELİMİN TERSİYLE İTTİM"

Kadıoğlu yaptığı ikinci paylaşımda da "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi.


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İYİ Parti istifa

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