İYİ Parti'de Özcan Kadıoğlu görevinden istifa etti! Kararını sosyal medyadan duyurdu

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, aldığı kararla İYİ Parti'deki görevinden istifa etti. Kadıoğlu, istifa kararını sosyal medyadan duyurdu.
Kadıoğlu yaptığı paylaşımda "İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımlığı görevimden istifa ediyorum. Dilekçe 13 Nisan 2023 tarihlidir. Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum. Lütfen beni eleştirmeyi düşünenler açıklamamı ayrıntılı okumalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
İYİ PARTİ EKONOMİ POLİTİKALARI Başkan Yardımlığı görevimden istifa ediyorum.— Özcan KADIOĞLU ???????? (@okadioglu) May 15, 2023
Dilekçe 13 Nisan 2023 tarihlidir
Yöneticilerimizin ısrarı üzerine beklememi rica ettikleri için bugün açıklıyorum
Lütfen beni eleştirmeyi düşünenler açıklamamı ayrıntılı okumalarını tavsiye ediyorum pic.twitter.com/xAqUaceBx6
Kadıoğlu yaptığı ikinci paylaşımda da "Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim" dedi.
Daha önce bir partiden iki kere İl Başkanlığı teklifi ve bir başka partiden Kurucu Üyelik teklifi almama rağmen partime sadakat sebebiyle hepsini elimin tersiyle ittim.— Özcan KADIOĞLU ???????? (@okadioglu) May 15, 2023