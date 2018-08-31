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İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.08.2018 17:29 | Son Güncelleme

İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan, basın toplantısı düzenleyerek, "Genel merkezimiz tüm il başkanlarının istifa etmesi yönünde bir karar aldı. Ama ben bu karardan önce, yani 28 Ağustos Salı günü genel merkezimize istifa dilekçemi vermiştim. Genel merkezimizin kararının da doğru olduğunu, teşkilatların yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Dün de İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Uçma görevlerinden ve partilerinden istifa etmişti.

İYİ Parti'de peş peşe istifalar: Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan istifa etti

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Çetin Kapdan, genel merkezin, taşra teşkilatlarındaki revizyon çalışmalarına imkan vermek, yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla bütün il başkanlarının yönetimleriyle beraber istifa etmeleri yönünde tavsiye kararı aldığını söyledi. Kapdan, kararı desteklediğini belirtip, genel merkeze istifa dilekçesini verdiğini söyledi. Çetin Kapdan, şunları kaydetti:

"BU TEPKİ DEĞİL, CİDDİ ANLAMDA YENİLENMENİN ÖNÜNÜ AÇMAK"

"29 Ağustos 2018 tarihinde Ankara'da Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a istifamı sundum. Bu tepki değil, ciddi anlamda yenilenmenin önünü açmaktı. Daha dinamik, genç ekiple seçimlere girmenin daha iyi olacağını söyledim. Genel merkez tarafından alınan kararın da doğru olduğunu düşünüyorum. İsabetli bir karar almışım, öngörüm de doğruymuş. Genel merkezin kararının açıklanmasından bir gün önce kendim zaten bu eylemi gerçekleştirmiştim. Yerel seçimlerden önce teşkilatlarda hem yenilenme ve hem de ortaya çıkabilecek zafiyetlere önlem alma yönünde bir karar verildiğini düşünüyorum. Genel merkezin kararını destekliyorum."

YEREL SEÇİMLERDE ADAY OLMAYACAK

Kapdan, yerel seçimlerde Çankırı'dan meclis üyeliği veya belediye başkanlığına aday olmayacağını da sözlerine ekledi. Dün Genel Merkez'de yapılan toplantının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla yapılan açıklamada il başkanları ve yönetimlerine istifa çağrısında bulunulmuştu.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Ne Bekliyordunuz? 1969 lu Yılların Demokratik Partisi nin (1 (BİR) Seçimlik) Yeni Yüzü. Millete - devlete Değil, Kendilerine Nasıl HİZMET EDERİZ Diyenlerin Bir Araya Geldiği Parti. Saygılarımla
kaç günlük parti ki yenilensin, tarımar oldu bu parti de
Bakın arkadaşlar bunlar tam bir mal anlatmaya gerek yok. Acaba kimlerden emir geliyor nasıl hareket ediyorlar hiç anlamıyorum !!
ne zaman eskidinizde yenileniyorsunuz :)
ya kilidi vurun da kurtulalim.hergun hergun istifa nedir?Zaman kaybi yapılan haberler
EĞER İYİ PARTİ İYİ OY ALSAYDI BU GİDENLER ASLA GİTMEZLERDİ. ÇOK PARTİCİ KİM ÇOK OY ALIYORSA ÇIKARLARI İÇİN HEMEN DÖNERLER. PARTİCİLİK ÇIKAR İÇİN VAR. YOKSA KİMSE PARTİCİ OLMAZ. EĞER HER BİREY HAK ETTİĞİ YERE GELİRSE YANI TORPİLSİZ GELİRSE (particilere ) yalvarmadığı ve rüşvet verilmediği için NE POLİTİKACILAR NE RANTCILAR NE DE MAFRACILAR ORTAYA ÇIKAR. AMA NEREDE OLACAK İŞ DEĞİL. 1 MİLYON HARCIYORLAR Kİ MİLLET VEKİLİ OLALAR. PARA HARCAMADAN MİLLET VEKİLİ OLAMAMASI DOLAYİSIYLE HEP KODAMANLAR OLUYOR. HARCADIĞI PARANIN YÜZ KATINI KAZANMAZ SA MİLLET VEKİLİ HİÇ KİMSE OLMAZ.
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