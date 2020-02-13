İYİ Parti'de istifa depremi! Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha istifa etti

Antalya'da İYİ Parti Kepez İlçe Başkanı Osman Bulut ile Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Toprakçı da istifa ettiğini açıkladı. Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde partisinden istifa ettiğini açıklayan Çokal ile göreve geldiklerini, partinin kuruluş aşamasında büyük emek sarf ettiklerini söyledi. Göreve geldikleri günden itibaren bir ekip tarafından kendilerine yönelik bir kampanya yürütüldüğünü savunan Bulut, "Parti içinde demokrasi olmadığını gördüm. Gece gündüz partimiz ve davamız için çalıştık ancak bu kadar verdiğimiz emeğimizi arkamızda bırakarak istifa ediyorum. Dilekçemi partiye ulaştırdım." diye konuştu. Milletvekili Çokal'ın, istifa gerekçesinde parti hakkında bahsettiği konularda haklı olduğunu anlatan Bulut, "Onunla partiye geldik, şimdi de onunla gidiyoruz. Paramızı, zamanımızı harcadık. Bugüne kadar Kepez'de bin 850 civarında üye yaptım. 'Üye kayıt etmiyor' yönündeki iddialar asılsız." ifadelerini kullandı.