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İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 'Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor'

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2019 19:00 | Son Güncelleme

İYİ Parti Malatya İl Yönetiminden 3 yönetim kurulu üyesi ile Arapgir İlçe Başkanı görevlerinden istifa ettiler. İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları ile teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı ve parti sözcüsü, partisinden istifa etti.

İYİ Parti'de peş peşe istifalar! 'Parti yönetimi büyük hatalar yapıyor'

Edinilen bilgiye göre İYİ Parti Malatya İl Yönetiminden Ebru Öztürk, Muharrem Şahin ve Hüseyin Cem Özen ile Arapgir İlçe Başkanı İsmet Dejdeli il başkanlığına görevlerinden istifa ettiklerine dair dilekçe sundular.

İstifa eden isimlerin, gerekçelerinin İl Başkanlığının yetersiz çalışması olduğu öğrenilirken, istifa dilekçelerini sunan isimlerin sadece yönetimden istifa ettikleri, İYİ Parti üyeliklerinin ise devam ettiği belirtildi.

İYİ Parti Viranşehir İlçe Başkanı Zeynel Yazoğulları yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin toplumu birleştirmek, eşitlik ve demokrasi kavramlarına bağlılıktan uzaklaştığını belirtti.

Görüş ayrılığı nedeniyle partiden istifa kararı aldığını vurgulayan Yazoğulları, şunları kaydetti:

"PARTİ YÖNETİMİ BÜYÜK HATALAR YAPIYOR"

"Partideki tüm görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettim. Oluşturulan parti yönetimi büyük hatalar yapıyor. Gerek iç gerekse de dış siyasette umduğumuzdan farklı bir yol çizen İyi Parti'den istifa ettik. Önümüzdeki günlerde farklı bir siyasi yapılanma içinde yolumuza devam edeceğiz."

Yazoğulları, beraberinde, teşkilattan sorumlu başkan yardımcısı Adnan Çiftçi ile parti sözcüsü Ayhan Gönen'in de istifa ettiğini söyledi. (DHA-İHA)

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