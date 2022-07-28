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İYİ Parti'de rapor açıklandı! Akşener'den dikkat çeken 'kedi yumağı' benzetmesi

28.07.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti tarafından düzenlenen "Anlat İstanbul" projesinin açıklandığı programda partinin genel başkanı Meral Akşener, dikkat çeken mesajlar verdi. "Sizi gagalamak üzerine organize olmuş kişilerin onayını almak üzere nefes tüketirseniz, kedilere atılan yün yumakları gibi bir siyasi bir atmosfer oluşur" ifadelerini kullanan Akşener, 2020'ye göndermede bulunarak "Biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti'de rapor açıklandı! Akşener'den dikkat çeken 'kedi yumağı' benzetmesi

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı tarafından başlatılan "Anlat İstanbul" projesi tamamlandı. Çalışmalar sonucunda hazırlanan raporu İstanbul İl Başkanlığı'ndaki programla açıklandı.

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"CEVAP VERMEYE UĞRAŞTIĞINIZDA KEDİLERE ATILAN YÜN YUMAKLARI GİBİ SİYASİ BİR ATMOSFER OLUŞUR"

Programa İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti milletvekilleri, il yöneticileri ve ilçe başkanları katıldı. Programda konuşan Meral Akşener şunları söyledi:

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"Ben ve arkadaşlarım, siyasetin seçmen üzerine, vatandaşlara odaklı yapılması gerektiğine inanan ve iktidarın hizmet etmekle yükümlü olduğu, muhalefetin ise seçmenin avukatı olduğu ve o öğrendiğini imkanı varsa çözümle birlikte buraya ilettiği siyasi algoritmaya inanıyoruz. Eğer vatan haini, terörist gibi suçlandığınız bir sistem üzerinden yürüdüğünüzde onlara cevap vermeye uğraştığınızda ve sizi gagalamak üzerine organize olmuş kişilerin, grupların onayını almak üzere nefes tüketirseniz, kedilere atılan yün yumakları gibi bir siyasi bir atmosfer oluşur. 20 Ocak 2020'den beri biz bunu kabul etmiyoruz, fiili olarak yerine getiriyoruz. Bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

(DHA)

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Meral Akşener İYİ Parti

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