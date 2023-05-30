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İYİ Parti'de sıcak saatler yaşanıyor! Meral Akşener seçim sonrası harekete geçti

30.05.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 seçim sonuçlarının belli olmasıyla birlikte istediği sonuçları alamayan Millet İttifakı’nda sıcak saatler yaşanmaya başladı. 2018 seçimlerindeki oy oranını arttıramayan İYİ Parti’de alınan ‘başarısız’ sonucun sebeplerini araştırmak için harekete geçti. Meral Akşener başkanlığında toplanan İYİ Parti Üst Kurulu seçimlerin ardından sandıklardan çıkan sonucu değerlendirmek için bugün bir dizi toplantı gerçekleştiriyor.

İYİ Parti'de sıcak saatler yaşanıyor! Meral Akşener seçim sonrası harekete geçti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sonuçlarının belli olmasının ardından ilk değerlendirmeyi yapmak üzere kurmaylarıyla toplandı. Akşener başkanlığında genel merkez ek binada düzenlenen toplantıda, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi ile 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları değerlendirilecek.
Toplantıda ayrıca partinin, 24-25 Haziran'da yapılacak Genel Başkan ve Genel İdare Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin seçileceği ve tüzük değişikliğinin yapılacağı 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmaları ele alınacak.

İYİ Parti’deki toplantıya ilişkin son dakika bilgilerini Sözcü muhabiri Togay Altın şu sözlerle anlattı:

İYİ Parti üst kurulu seçimlerin ardından sandıklardan çıkan sonucu değerlendirmek için bugün bir dizi toplantı gerçekleştiriyor. Millet İttifakı ortaklarından İYİ Parti, seçim sonrası Başkanlık Divanı’nı seçim stratejisi gündemiyle topladı. Parti Genel Merkezi’ndeki toplantılar saat 11.30 itibarıyla başladı.

İYİ Parti’de ilk olarak Başkanlık Divanı toplandı sonrasında da Genel İstişare Kurulu üyeleriyle bir araya gelindi. Başkanlık Divanı’na İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlık ederken divanda Millet İttifakı’nın seçim boyunca yürüttüğü stratejinin artıları ve eksileri enine boyuna masaya yatırıldı.

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28 Mayıs’taki seçimin ardından Akşener düzenlediği basın toplantısında bazı açıklamalarda bulunarak bugünkü toplantılara işaret etmişti. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılarda öncelikli olarak İYİ Parti’nin milletvekili seçimlerinde aldığı oyda bir önceki seçime göre yükseliş sağlanamamasının sebepleri tartışılıyor.

Akşener başkanlık divanı üyelerinin bu konudaki görüşlerini aldı. Yapılan her iki toplantıda da eksiklikler belirlenmeye çalışılıyor. Yerel seçime giden süreçte İYİ Parti politikalarının nasıl şekillenmesi gerektiğine yönelik de görüş alışverişi yapılıyor. Başkanlık Divanı toplantısının ardından geçildi Genel İstişare Toplantısı’na bir araya geldi üyeler. Akşener de genel idare üyelerine hem seçim sonucuna hem de ittifak ile atılan adımlarla ilgili görüşlerini dinliyor ve önümüzdeki döneme dair de onların önerilerini alıyor.

İYİ Parti’nin bundan sonraki yol haritası bugünkü ve tabi daha sonra eklenecek olan toplantılar sonrasında belli olacak. İttifaka ilişkin kararların da ittifak ortakları ile birlikte verileceğinin altı çiziliyor.


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