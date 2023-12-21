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İYİ Parti'de sular durulmuyor! Canlı yayında açıkladı: 'İstifası cebinde'

21.12.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Son günlerde üst üste istifa haberleriyle gündeme gelen İYİ Parti'de sular durulmuyor. Gazeteci Gürkan Hacır, katıldığı canlı yayında İYİ Parti ile ilgili yeni bir kulis bilgisi paylaştı. "Ankara’da ben 3-4 ayrı kaynakla konuştum" diyen Hacır, İYİ Partili bir vekilin ismini vererek "İstifası cebinde. Hatta yarın bile istifa edebileceği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Canlı yayında açıkladı: 'İstifası cebinde'

İstifa haberlerinin ardı ardına geldiği İYİ Parti'de kan kaybı sürüyor. Milletvekillerinin bir bir istifa ettiği İYİ Parti ile ilgili yeni bir kulis bilgisi gündeme bomba gibi düştü.

Gazeteci Gürkan Hacır, katıldığı bir canlı yayında, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi verdi.

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İSTİFASI CEBİNDE

Hacır "Yüksel Arslan acaba 1-2 gün içerisinde istifa edecek mi? Ankara’da ben 3-4 ayrı kaynakla konuştum, Yüksel Arslan’ın istifası cebinde. Hatta yarın bile istifa edebileceği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

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Milletvekili İYİ Parti istifa yüksel arslan
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