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İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz "Ret" oyu verdiğini açıkladı

27.10.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla 2 yıl daha uzatılırken, oylamada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz partisinin aksine tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz "Ret" oyu verdiğini açıkladı

TBMM Genel Kurulunda, Irak ve Suriye tezkeresinin 2 yıl uzatılması ve Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi. Tezkere, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edildi.

AKŞENER, "EVET" DEMİŞTİ

İYİ Parti'de Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin açıklamayı 20 Ekim'de Genel Başkan Meral Akşener yapmış ve "Evet" oyu vereceklerini belirtmişti.

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DURMUŞ YILMAZ "RET" OYU VERDİĞİNİ AÇIKLADI

İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tezkereye "hayır" oyu verdiğini açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweet'i alıntılayan Yılmaz, "Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım." ifadelerini kullandı.

asd

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener İYİ Parti
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