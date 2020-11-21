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İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

21.11.2020 14:18 | Son Güncelleme:
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İYİ Parti'de yeni bir FETÖ krizi daha!

Rize'de İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, partisinin İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ı FETÖ üyesi olmakla suçladı.

İYİ Parti Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin İl Başkanı Ayşegül Özyanık'ı FETÖ’cü olmakla suçladı. Öztürk, paylaşımında, “Daha önce FETÖ üyeliğinden yargılanan İYİ Parti İl başkanı Ayşegül Özyanık, onu deşifre edeceğimden korktuğu için beni partiden ihraç etme kararı aldı” ifadelerine yer verdi.

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İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialara cevap verdi. Özyanık, “Bir şahıs bana FETÖ’cü isnadında bulunmuş. Benim ne olup olmadığımı herkes bilir, çok şükür en iyisini devletim bilir. Bana FETÖ’cü isnadında bulunan şahsa ve bulunmak isteyebileceklere açıkça çağrıda bulunuyorum. Benimle ilgili ne biliyorsanız, elinizde ne tür bilgi, belge varsa yarından itibaren derhal savcılığa versin. Vermeyen alçaktır, namerttir, şerefsizdir” dedi.

İYİ Parti Rize İl Başkanlığı'nın, Güneysu İlçe Başkanı Ali Rıza Öztürk hakkında daha önce ihraç istemiyle disiplin soruşturması başlattığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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