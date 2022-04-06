İYİ Parti'deki divan değişikliğiyle dikkatleri çekmişti! Yavuz Ağıralioğlu'ndan flaş açıklama: 'Genel Başkanımla görüşeceğim'

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti'de yaşanan Divan Kurulu değişikliğinde Meral Akşener'in 'A Takımı'ndan çıkarılmasıyla yorumları partiden ayrılacağı iddiaları dikkatleri çekmişti. Kararla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu partide kalacağı mesajını verdi.

"GENEL BAŞKANIMLA GÖRÜŞECEĞİM"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu partideki son divan değişikliği hakkında şöyle konuştu:

"Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim."

