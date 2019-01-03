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İYİ Parti'den aday adayı olan Hüsamettin Kul, başından bıçaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bursa'da görme engelli Hüsamettin Kul (59), eşinin gözleri önünde madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek (25) tarafından sokak ortasında başından bıçaklandı. Başına saplı bıçakla hastaneye kaldırılan Hüsamettin Kul, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı.

İYİ Parti'den aday adayı olan Hüsamettin Kul, başından bıçaklandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Selime Kul (54), evin penceresinden, ekmek getiren görme engelli eşi Hüsamettin Kul'a sepeti sarkıttı. Elindeki ekmeği sepete koyan 5 çocuk babası Hüsamettin Kul, yoldan geçen ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen komşusu Emirhan Morçiçek'in bıçaklı saldırısına uğradı.

EŞİNİN ÇIĞLIKLARI ARASINDA YERE YIĞILDI

Emirhan Morçiçek, üzerinde taşıdığı bıçağı Hüsamettin Kul'un başına sapladı. Eşi gözleri önünde saldırıya uğrayan Selime Kul çığlıklar atarken, Hüsamettin Kul kanlar içinde yere yığıldı. Hüsamettin Kul, başına bıçak saplı halde komşuları tarafından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesine tedaviye alındı.

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TUTUKLANDI

Şüpheli Emirhan Morçiçek ise Yavuz Selim Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İYİ PARTİ'DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Bir süre önce Bursa'da İYİ Parti'den İl Genel Meclis Üyeliği için aday adayı olduğu öğrenilen Hüsamettin Kul'un yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

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Bursa İYİ parti bıçaklama hüsamettin kul

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