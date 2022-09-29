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İYİ Parti'den 'adaylık teklifi' iddiası olay yarattı! Mansur Yavaş cephesinden ilk açıklama geldi

29.09.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili bir grup tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'adaylık teklifi yapıldı' iddiası Ankara kulislerini adeta sarstı. Söz konusu iddiaların Meral Akşener'in "aday gösterilecekse biz varız" çıkışı sonrası gelmesi dikkat çekti. Mansur Yavaş'ın söz konusu 'adaylık teklifi' iddiasıyla ilgili ne diyeceği merak konusu olurken, Yavaş cephesinden ilk açıklama geldi.

İYİ Parti'den 'adaylık teklifi' iddiası olay yarattı! Mansur Yavaş cephesinden ilk açıklama geldi

Mansur Yavaş'la ilgili ortaya atılan iddia bugünün en çok konuşulan konuları arasına girdi. Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'den bir grubun Mansur Yavaş'a 'adaylık teklifi ilettiğini' yazdı. Saymaz söz konusu yazısında "Yavaş, Altılı Masa uzlaşırsa 'Evet' diyeceğini söylüyor." ifadelerine yer verdi. Adaylık teklifi iddiası Ankara kulislerini adeta sarsarken, Mansur Yavaş cephesinden de ilk açıklama geldi.

MANSUR YAVAŞ CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA: İYİ PARTİ HEYETİ...

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, gazeteci İsmail Saymaz’a sosyal medya hesabından verdiği yanıtta, “Bir haber kaynağının gazeteci Sayın İsmail Saymaz’a Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu konu hakkında hiçbir kişi ya da grupla görüşme gerçekleştirilmemiştir. Gündemimiz sadece Ankara halkına daha iyi hizmet etmekten oluşmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Saymaz da Mansur Yavaş cephesinin söz konusu iddiaları yalanladığını aktardı. Saymaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, bugün köşe yazımda dile getirdiğim iddianın aksine Mansur Yavaş’ı İYİ Partili heyetin ziyaret edip cumhurbaşkanı adayı olması için telkin ve teklifte bulunmadığını söyledi." ifadelerine yer verdi.

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"YAVAŞ'I TEK TEK ZİYARET ETTİLER"

Söz konusu 'yalanlama' sonrası kaynağına tekrar ulaştığını söyleyen Saymaz, "Kaynağım, İYİ Partili bir heyetin değil, ‘hatırı sayılı insanların’ Yavaş’ı tek tek ziyaret ettiğini belirtiyor." dedi ve söz konusu göreüşmelerin geçen hafta ve önceki hafta olduğunu yazdı.

Akşener'in 'adaylık' açıklaması sonrası gündem yaratan iddia: İYİ Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü, Yavaş kararını verdiAkşener'in 'adaylık' açıklaması sonrası gündem yaratan iddia: İYİ Parti Mansur Yavaş'a teklif götürdü, Yavaş kararını verdi

AKŞENER'İN AÇIKLAMASI GÜNDEM YARATMIŞTI

Öte yandan iddiaların İYİ Parti lideri Akşener'in dün akşamki canlı yayında kullandığı ifadeler sonrası gündeme gelmesi dikkat çekti.

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KILIÇDAROĞLU'NUN OLASI ADAYLIĞI: 'NOTER DEĞİLİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener, 'kazanacak aday' ve 'noter değiliz' vurgusuyla dikkat çekmişti.

AKŞENER'DEN MANSUR YAVAŞ YORUMU: ADAY GÖSTERİLECEKSE BİZ VARIZ

Akşener' Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun olası adaylığıyla ilgili ise şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sosyal belediyecilik konusunda her ikisi de iyi. Ben onları methediyorum. Aday olmalarıyla ilgili bir problemim yok. CHP'ye dedim ki, ‘Bu iki arkadaşımızın isimleri önde gidiyor. Anketlerde çıkıyorlar. Bu iki arkadaşımızın seçmeninin taraftar hale dönmesi yarına yönelik problem yaratır. Bu arkadaşlarımızın içinden aday gösterilecekse biz varız' dedik."

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Mansur Yavaş seçim Meral Akşener İYİ Parti

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