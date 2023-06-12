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İYİ Parti'den aynı günde bir istifa haberi daha! "Milletimizin ümitlerini suya düşürdük"

12.06.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti'nin kurucularından Ahat Andican'ın istifasının ardından bir istifa haberi de Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi Emine Küçükali'den geldi. Geride bıraktığımız seçim sonuçlarını değerlendiren Küçükali, "İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük" dedi.

İYİ Parti'den aynı günde bir istifa haberi daha! "Milletimizin ümitlerini suya düşürdük"

Seçim sonuçlarının ardından muhalefet cephesinde peş peşe istifalar yaşanıyor. İYİ Parti'den bugün 2. istifa haberi geldi.
İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali, GİK ve parti üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu.

"GÜNÜ KURTARMAYA YÖNELİK HAMLELER"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Küçükali, istifa açıklamasında "Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük. İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük." ifadelerini kullandı.

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