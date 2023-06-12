İYİ Parti'den aynı günde bir istifa haberi daha! "Milletimizin ümitlerini suya düşürdük"

Seçim sonuçlarının ardından muhalefet cephesinde peş peşe istifalar yaşanıyor. İYİ Parti'den bugün 2. istifa haberi geldi.

İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali, GİK ve parti üyeliklerinden istifa ettiğini duyurdu.

"GÜNÜ KURTARMAYA YÖNELİK HAMLELER"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Küçükali, istifa açıklamasında "Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük. İddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük." ifadelerini kullandı.



