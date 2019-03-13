İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz Türkiye'de beka sorunu diyoruz ama gerçek sorun belli oldu; Kemal, Meral, Temel… Hepsi beş harften oluşan bir ittifakın kapsamı içerisinde bulunan anlamlı isimler olarak dikkat çekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti resmi Twitter hesabından Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Yapılan paylaşımda "Cumhuriyetimizin kurucuları ve Kurtuluş Savaşımızın kahraman komutanları – Kemal – İsmet – Fevzi – Kâzım – Şevki Say bakalım, kaç harfli @dbdevletbahceli?" ifadeleri kullanıldı.

Cumhuriyetimizin kurucuları ve Kurtuluş Savaşımızın kahraman komutanları

- Kemal

- İsmet

- Fevzi

- Kâzım

- Şevki



Say bakalım, kaç harfli @dbdevletbahceli? — İYİ Parti (@iyiparti) 13 Mart 2019



