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İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

MHP lideri Devlet Bahçeli Millet İttifakı'nı nitelerken, parti liderlerinin isimlerinin '5 harfli' olduğuna vurgu yaparak, Türkiye için asıl sorunun bu olduğunu söylemişti. İYİ Parti, Bahçeli'ye sosyal medyadan yanıt verdi.

İYİ Parti’den Bahçeli'ye '5 harfliler' yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz Türkiye'de beka sorunu diyoruz ama gerçek sorun belli oldu; Kemal, Meral, Temel… Hepsi beş harften oluşan bir ittifakın kapsamı içerisinde bulunan anlamlı isimler olarak dikkat çekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti resmi Twitter hesabından Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi.

Yapılan paylaşımda "Cumhuriyetimizin kurucuları ve Kurtuluş Savaşımızın kahraman komutanları – Kemal – İsmet – Fevzi – Kâzım – Şevki Say bakalım, kaç harfli @dbdevletbahceli?" ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti Devlet Bahçeli 5 harfli

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