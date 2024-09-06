İYİ Parti'den bir istifa haberi daha geldi! Milletvekili sayıları 31'e geriledi

Dursun Ataş, istifasının ardından yaptığı açıklamada, kararının kırgınlık ya da eleştiriden ziyade, millete daha etkin hizmet verme arzusundan kaynaklandığını söyledi.

Ataş açıklamasında, "Milletimizin bana verdiği temsil yetkisini en iyi şekilde kullanmak adına bu istifa kararının artık kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Kalan sürem boyunca milletimizin menfaatlerini gözeterek çalışmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Ataş'ın istifasının ardından İYİ Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 31'e düştü.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır