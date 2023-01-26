İYİ Parti'den çok konuşulacak 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: "Kemal Bey'in ismini onaylayacak noktada değiliz"

Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak belirlenmesinin ardından 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak hangi ismi göstereceği merak edilirken, tüm gözler bugün Ankara'da yapılacak kritik toplantıya çevrildi. İYİ Parti'nin ev sahipliğinde bugün yapılacak toplantıyla liderler, 30 Ocak'ta açıklanacak yol haritası ve hükümet programından önce son kez bir araya gelecek. 'Aday' konusunun da masada olacağı kritik toplantıda isimlerin ilk kez net bir şekilde konuşulması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN İSMİ ADAYLIK İÇİN ÖNE ÇIKIYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi Ankara kulislerinde adaylık için öne çıkarken, özellik Mansur Yavaş'ın CHP liderine desteğini açıkça ilan etmesiyle Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalinin daha da güçlendiği iddia edildi.

KRİTİK TOPLANTI ÖNCESİ İYİ PARTİ'DEN FLAŞ 'KILIÇDAROĞLU' AÇIKLAMASI

Tüm bu gelişmeler ışığında yapılacak bugün toplantı öncesi ise İYİ Parti'den gündem yaratacak bir açıklama geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in "kazanabilecek aday" talebiyle CHP lideri Kemal kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, bugün ilk kez İYİ Parti olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadıklarını açıkladı.

Paçacı'nın açıklamasının 6'lı masanın toplantısının yapılacağı güne denk gelmesi dikkat çekti.

"DÜRÜST VE TECRÜBELİ AMA OLMAZ!"

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'ya konuşan Cihan Paçacı, "Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var" ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY’İ ONAYLAYACAK NOKTADA DEĞİLİZ"

Paçacı, Alçı'nın, "Sayın Akşener ve İyi Parti, Kemal Bey’in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak" sorusuna, "Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak" diye yanıt verdi.



