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İYİ Parti'den deprem! 53 kişi birden istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bu kez da Muğla'dan bir istifa haberi geldi. Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başkanlığındaki 53 kişilik yönetim kurulu, görevinden istifa etti.

İYİ Parti'den deprem! 53 kişi birden istifa etti

İYİ Parti Muğla İl Yönetim Kurulu, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın imzasıyla gönderilen ve il başkanlarına istifa etmeleri yönünde tavsiye kararını içeren genelgeyi değerlendirmek üzere dün akşam saatlerinde toplandı. Kararı saygıyla karşılayan İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ başkanlığındaki 53 kişilik yönetim kurulu, görevinden istifa etme kararı aldı.

'HUZURLUYUZ'

Başkan Şekerdağ, 30 Ağustos'ta başkanlık divanının almış olduğu yenilenme çalışmalarına imkan ve fırsat vermekle birlikte yapılacak çalışmaları hızlandırmak amacıyla il başkanları ve il yönetim kurullarının birlikte istifa etmeleri yönündeki tavsiye kararının kendilerine tebliğ edildiğini belirterek, "Yönetim kurulu üyelerimiz ile yapılan toplantı neticesinde, tamamının il yönetim kurulu üyeliğinden istifa edilmesi yönünde görüş birliğine varıldığından, başta il başkanı olarak ben ve tüm yönetim kurulu üyelerimiz istifa etmiş bulunmaktayız. Genel merkezimizin olağanüstü kurultay sonrası teşkilatlar nezdinde yenilenme çalışmalarını hızlandırması ve katkı sağlaması açısından üzerimize düşen sorumluluğu gerçekleştirmenin huzurunu yaşamaktayız" dedi.

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