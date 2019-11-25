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İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, erken seçim ve ittifakın gündemlerinde yer almadığını söyledi.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ve İYİ Parti İl Başkanı Hasan Akgün'ün de katıldığı toplantıda Ağıralioğlu, parti olarak millete hizmet edebilmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini belirten Ağıralioğlu, el birliğiyle memleketin ayağa kaldırmaya çalışacaklarını söyledi.

Gündemlerinde erken seçimin bulunmadığını ifade eden Ağıralioğlu, şöyle dedi:

"Bizim için böyle bir gündem, millete nezaketsizliktir. Siyasetin seçim diye bir gündemi, Türkiye'nin yaşadığı zorluklara nezaketsizliktir. Bizim böyle bir gündemimiz yok. 'Muhalefet partileri seçimden kaçıyor' denilmemesi için şunu söyleriz, biz bugün seçim olsa buna hazırız, ayaktayız."

'SİYASİ BİRLİKTELİK VE İTTİFAK GÜNDEMİMİZ YOK'

Parti olarak ülkeyi yönetmeye talip olduklarını ifade eden Ağıralioğlu, "Bizim siyasi birliktelik ve ittifak gündemimiz yok. Biz iktidar vizyonu olan bir partiyiz. Bu beraberlikler içinde, geçtiğimiz seçimde belli illerde CHP ile müşterek adaylarımız oldu. Biz CHP'nin her yaptığına kefil olmadığımız gibi, CHP de bizim her yaptığımızı beğenmek zorunda değildir. Biz ayrı partileriz. Millet, memleket müştereği bulduğumuz yerlerde seçimi göğüslemiş olduk. Biz iktidar alternatifiyiz. AK Parti'yle bir siyasi beraberlik gündemimiz yok. Bizim gündemimizde hiçbir şekilde ittifak yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İYİ parti erken seçim

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