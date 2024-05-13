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İYİ Parti'den "ertelenmiş" istifa geldi! İsmail Tatlıoğlu sosyal medyadan duyurdu: Benim için artık sürdürülemez

13.05.2024 11:50
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Eski İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu partisinden istifa etti. Tatlıoğlu istifasını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Tatlıoğlu istifa kararını daha önce alıp ertelediğini belirtti.

İYİ Parti'den "ertelenmiş" istifa geldi! İsmail Tatlıoğlu sosyal medyadan duyurdu: Benim için artık sürdürülemez

Yakın zamanda Meral Akşener'in koltuğu Müsavat Dervişoğlu'na devretmesiyle yeni bir döneme giren İYİ Parti'den istifa haberi geldi.

YOL ARKADAŞLARINI SELAMLADI

İYİ Parti'nin ilk TBMM Grup Başkanı olan İsmail Tatlıoğlu partisinden istifa ettiğini sosyal medyadan yaptığı şu açıklamayla duyurdu:

"İYİ Parti'nin kuruluş ve parlamentoya taşınma süreci, milletimizin demokrasi arzusunun parlak bir yansımasıdır. Demokratik siyasi birikimimize ciddi bir katkıda bulunulmuş, çok ayrıcalıklı bir not düşülmüştür. En başından itibaren ülkesi için bir umut inşa etmek, yeni bir hikaye yazmak amacıyla ileriye çıkmış cesur insanları saygı ve hürmetle selamlıyorum.

"KENDİ AÇIMDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Gelinen noktanın önümüzdeki zaman diliminde daha doğru yorumlanacağını düşünüyorum. İlk günden itibaren onurla yer aldığım, heyecanla hizmet ettiğim bu siyasal süreci kendi açımdan sürdürülebilir bulmuyorum. Bu nedenle İYİ Parti mensubiyetimi sonlandırıyorum. (Kongre hassasiyeti nedeniyle ertelenmiş bir karardır). Devam eden arkadaşlara başarılar diliyorum. Bu vesileyle, başta Kurucu Genel Başkan olmak üzere, ayrılan veya devam eden, birlikte yürüdüğümüz, birlikte çalıştığımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İYİ Parti istifa
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