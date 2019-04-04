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İYİ Parti'den genelge: İstifa edip dönün

SEÇİM HABERLERİ  | 04.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, teşkilatlara genelge gönderdi. Diğer siyasi partilerden seçime giren ve kazanan adayların, mazbatalarını aldıktan sonra istifa ederek, İYİ Parti'ye dönmeleri istendi.

İYİ Parti'den genelge: İstifa edip dönün

İYİ Parti Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in bazı ilçelerinde partilerinden istifa edip, CHP listelerinden belediye meclis üyesi yazılan İYİ Partililerin, bu kez CHP'den ayrılarak, kendi partilerine dönmeleri için teşkilatlara genelge gönderdi. Genelgede, belediye meclislerinde grup ve komisyon oluşturmanın önemli olduğu, bu nedenle İYİ Parti üyesi olup, istifa ederek, diğer partilerden belediye meclis üyesi seçilen partililerin dönmesi istendi. Genelgede, "Meclis üyesi seçilenler, mazbatalarını aldıklarında, ivedilikle seçildikleri partilerden istifa ederek, partimize üyeliklerini gerçekleştirmelerini rica ederim" denildi.

İzmir'de yaklaşık 40 meclis üyesinin CHP'den istifa ederek, İYİ Parti'ye geçmesi bekleniyor.

(DHA)

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