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İYİ Parti'den gündem yaratacak bir çıkış daha! "Kimse garanti edemez" diyerek mesaj verdi: 'Aday açıklandığında benzeri yaşanabilir'

27.01.2023 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın ilk kez aday konusunun ele alındığı kritik toplantısı öncesi verilen bir demeç toplantının adeta seyrini değiştirdi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Cihan Paçacı'nın 'Kılıçdaroğlu' çıkışı, başlamadan önce liderleri karşıladığı toplantı sürerken istifa etmesiyle sonuçlandı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, aday açıklandığında benzeri bir krizin yaşanmayacağını kimsenin garanti edemeyeceği şeklinde gündemi yeniden hareketlendirecek bir açıklama yaptı.

İYİ Parti'den gündem yaratacak bir çıkış daha! "Kimse garanti edemez" diyerek mesaj verdi: 'Aday açıklandığında benzeri yaşanabilir'

Altılı masa çerçevesinde yaşanan gelişmeler siyasetin gündemine damga vuruyor. Son dönemde adaylık sinyalleri güçlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında İYİ Partili Paçacı'nın yorumu beraberinde istifayı getirdi. Paçacı'nın açıklamasının altılı masanın ilk kez aday konuşacağı toplantıyla aynı güne denk gelmesi birçok tartışmaya da zemin hazırladı.

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"BU İTİRAZI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Paçacı'nın Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı hakkında kullandığı ifadeler gündem yarattı. HaberTürk'ten Nagehan Alçı ile gerçekleştirdiği söyleşide Paçacı şu ifadeleri kullandı:

"Şöyle bir şey var: Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz, 'dürüst değil mi?' diye soruyoruz, 'dürüst' diyorlar. 'Devlet tecrübesi yok mu?' diyoruz 'var' diyorlar. 'E o zaman?' 'Ama olmaz…' Sokaktaki bu itirazı İyi Parti olarak görmezden gelemeyiz Nagehan Hanım. Bu itiraz var."

"Sayın Akşener ve İyi Parti, Kemal Bey’in adaylık talebi masaya geldiğinde ne yapacak?" sorusuna karşılık Paçacı şöyle yanıt verdi:

"Nagehan Hanım, parti yetkili kurulları, şu anda Kemal Bey’i onaylayacak noktada değil ama bu nihai olarak böyle devam edecek anlamına da gelmiyor. Meral Hanım, konuyu yetkili kurullara getirecek, orada nihai karar alınacak."

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'KILIÇDAROĞLU' İSTİFASI: VERDİĞİM DEMEÇ MAKSADI AŞAN YORUMLARA NEDEN OLDU

Bu açıklamaların gündeme damga vurduğu, altılı masanın toplantısının da sürdüğü saatlerde Paçacı, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu:

"Aziz Milletimizin bilgisine. Ülkemizin ve milletimizin umudu olan Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adaylık sürecine dair, bir gazeteciye verdiğim demecin, maksadı aşan yorumlara neden olduğunu görüyorum.

Demokrasimize nefes aldıracak bir süreçte büyük emek harcayan, Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi, Aynı zamanda, Altılı Masayı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacıyla; İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

İYİ PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN BİR ÇIKIŞ DAHA! "KİMSE GARANTİ EDEMEZ"

Tüm bu gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Halk TV'de katıldığı programda yeniden gündem yaratacak açıklamalar yaptı.

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Gazeteci Barış Pehlivan'ın "Aday açıklanmış olsaydı bugünkü kriz yaşanmazdı" görüşüne ilişkin Çıray şu değerlendirmede bulundu:

"Bir ay sonra, aday açıklandığında, benzeri bir krizin olmayacağını temenni ediyorum ama benzeri olmayacağını kimse garanti edemez."

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