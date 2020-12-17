İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Haber Global'de yayınlanan Jülide Ateş'le 40 programında soruları yanıtladı.

İşte Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:

Ümit Özdağ istenmediği partide siyaset yapacak mı?

Kim istemiyor? Parti tabanı sayın Akşener'in yaptırmış olduğu araştırmada yüzde 80'e yakın destek veriyor bana. Mesele burada dava sonucunda ortaya çıkacak. Bence hukuksuz ve yanlış bir adım atıldı. Ben de yasalardan kullanılan hakkımı kullanacağım. Ben İYİ Parti tabanıyla aramda duygusal bir kopuş görmüyorum. Yaptığımın yüzde 500 doğru olduğunu biliyorum.

MHP, İYİ Parti ve BBP neyi paylaşamıyor?

Hepsi esasen Türk milliyetçiliği geleneği içerisinde olan partiler. Stratejik planları açısından büyük bir farklılık yok. Biz Türk milliyetçiliğini daha hızlı iktidara taşımak için ayrılıp İYİ Parti'yi kurduk. Bugün de İYİ Parti'nin tabanının büyük bir bölümü Türk milliyetçiliği geleneğinden gelmektedir.

Buğra Kavuncu neden Ümit Özdağ'ın hedefi oldu?

Mesele benim için Buğra değil mesele Türk devleti için en büyük iç tehdit FETÖ terör örgütüdür. Ben FETÖ ile yıllarca mücadele ettim bizden sonraki nesil de bence yaklaşık 25 sene mücadele etmeye devam edecekler. İYİ Parti'nin kuruluşu konusunda Buğra Kavuncu konusunda uyarıldım ve partiye kurucu olarak katılmasını önledim.