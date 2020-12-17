İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Haber Global'de yayınlanan Jülide Ateş'le 40 programında soruları yanıtladı.
İşte Ümit Özdağ'ın açıklamalarından satır başları:
Ümit Özdağ istenmediği partide siyaset yapacak mı?
Kim istemiyor? Parti tabanı sayın Akşener'in yaptırmış olduğu araştırmada yüzde 80'e yakın destek veriyor bana. Mesele burada dava sonucunda ortaya çıkacak. Bence hukuksuz ve yanlış bir adım atıldı. Ben de yasalardan kullanılan hakkımı kullanacağım. Ben İYİ Parti tabanıyla aramda duygusal bir kopuş görmüyorum. Yaptığımın yüzde 500 doğru olduğunu biliyorum.
Hepsi esasen Türk milliyetçiliği geleneği içerisinde olan partiler. Stratejik planları açısından büyük bir farklılık yok. Biz Türk milliyetçiliğini daha hızlı iktidara taşımak için ayrılıp İYİ Parti'yi kurduk. Bugün de İYİ Parti'nin tabanının büyük bir bölümü Türk milliyetçiliği geleneğinden gelmektedir.
Buğra Kavuncu neden Ümit Özdağ'ın hedefi oldu?
Mesele benim için Buğra değil mesele Türk devleti için en büyük iç tehdit FETÖ terör örgütüdür. Ben FETÖ ile yıllarca mücadele ettim bizden sonraki nesil de bence yaklaşık 25 sene mücadele etmeye devam edecekler. İYİ Parti'nin kuruluşu konusunda Buğra Kavuncu konusunda uyarıldım ve partiye kurucu olarak katılmasını önledim.
İYİ Parti yönetiminde FETÖ ne kadar etkili?
Zaman içerisinde bazı şeyleri daha iyi görme imkanı oluyor. Ben FETÖ'ye yakın bütün unsurların İYİ Parti'ye sızmasını elimden geldiği kadar engellemeye çalıştım. Mesela bu anlamda eski içişleri bakanının ki onun döneminde FETÖ, devlet içinde çok fazla etkinlik kazanmıştı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildikten sonra divandan istifa edeceğini söyleyerek ve istifa gerekçesini söyleyerek adaylık açıklamasının geri alınmasını sağladı. Yani sadece bu bir kişiyle değil örgüte karşı bir tavırla ilgili bir şey. Buğra ile ilgili açıklamayı yaptıktan sonra yaptığım araştırmalarla yeni yeni şeyler de çıkmaya başladı. Bu arada benim dışımda insanlar da konuşmaya başladı. Biz FETÖ ile mücadele ederken bugün bir genel başkan yardımcısı arkadaşımız var, bulunduğu ilde avukatlık yapıyor ve FETÖ'den atılanların davalarını alıyor, FETÖ'cülerin davalarını alıyor. Evet avukatlık kutsaldır. Herkesin savunulma hakkı vardır ama o zaman genel başkan yardımcılığı yapmayacaksın. Bu süreç başladığı günden bu yana İYİ Parti Genel Merkezi'nden kaynaklanan itirazların hepsinde FETÖ'nün imzası var. Bunları tek tek ispatlarım, ispatladım da zaten.
Meral Akşener ve İYİ Parti, Ümit Özdağ'dan kim ve ne uğruna vazgeçti?
Çok net; Buğra Kavuncu'nun genel başkanlığından bir, ikincisi partinin Türk milliyetçiliğinden temizlenmesi, tasfiye edilmesi, Türk milliyetçi ve milli devlet kadrolarının parti dışına çekilmesi projesi adına vazgeçildi. Ama ben sayın Bahçeli ile yıllarca siyaseten mücadele ettim ama Sayın Bahçeli'nin sayın Akşener'den daha demokrat olduğunu gördüm. Sayın Akşener'in ruhunun derinliklerinde çok ciddi bir otoriter tavır görüyorum.
Meral Akşener'i istifadan vazgeçirmeye çalıştığınıza pişman mısınız?
Ben Akşener'e İYİ Parti'nin kuruluşu sürecinde onun evinde yaptığımız toplantıda vermiş olduğum sözü partiden ihraç edilene kadar tuttum. Akşener'e ihanet etmedim, kuyusunu kazmadım. Ben Akşener'e ihanet etmedim ama Akşener bana ihanet etti. Tepkim sürecek, altını çizerek söylüyorum; daha yeni başladım. Ben pişmanlık duymuyorum.