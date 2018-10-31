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İyi Parti'den İstanbul Havalimanı'nın adının Atatürk olması için kanun teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

İYİ Parti, İstanbul Havalimanı'nın adının Atatürk olması için Meclis'e yasa teklifi sundu. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, yasa teklifinde bütün İYİ Partili milletvekillerinin imzası olduğunu belirtti.

İyi Parti'den İstanbul Havalimanı'nın adının Atatürk olması için kanun teklifi

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, partisinin İstanbul'a yapılan yeni havalimanının isminin Atatürk olması için TBMM'ye yasa teklifi verdiğini açıkladı. Paçacı yasa teklifinde bütün İYİ Partili milletvekillerinin imzası olduğunu belirtti.

"ZAFER ANITI"

Paçacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni havalimanına "zafer anıtı" dediğini hatırlatarak "İYİ Parti olarak diyoruz ki zafer abidesi deyince Türk milletinin aklına 30 Ağustosta kazanılan muhteşem zafer ve onun mimarı, devletimiz ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk gelmektedir" dedi.

Paçacı aynı zamanda dünyanın en büyüğü olduğu ifade edilen havalimanına, çağın en büyük liderinin adının yakışacağına inandıklarını belirtti.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ATATÜRK OLMAZSA OLMAZIMIZ
Bırakın havalimanının ismini değiştirmeye yönelik teklifi de kanunları iyileştirmeye yönelik, emekliye, işçiye, sanaiye yönelik teklifleri sunun meclise. Ekonomi vasat olduktan, sanai gelişmedikten sonra havalimanının ismi Atatürk olsa ne olur...
ucuz oyunlar.
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