CHP lideri Özel, İYİ Parti'den istifa eden Adana milletvekiline rozetini taktı

İYİ Parti’den istifa eden Adana Milletvekili Bilal Binici 'Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda Özgür Özel’in rozetini takmasıyla resmen CHP’ye katıldı. Ana muhalefet lideri Özgür Özel, 'Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada birçok konuyu ele aldı. Can Atalay oturumundaki arbede hakkında da konuşan CHP lideri Özgür Özel, CHP’ye yeni katılan Adana Milletvekili Bilal Binici’yi tanıttı.

Özel, Adana milletvekili hakkında şunları söyledi:



''CHP ailesine yeni bir katılım var. Bu katılımı 1 Ekim’e kadar bekletemedik. Eğitimiyle çalışkanlığıyla bize katacak çok katkısı seçildiği bölgedeki yapacak çok faaliyetleri olduğu için şu anda bağımsız millet vekili olan Sayın Bilal Binici CHP’ye katılıyor. Tam da kelimenin oturduğu yerde baba ocağına dönüyor. Lisans eğitimini Boston Üniversitesi Ekonomi bölümünde bitiren, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde tamamlayan, Uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuş. Dış Ekonomi İlişkileri Kurulu yönetiminde önemli sorumluluklar almış, Guatemala Fahri Konsolosluğu’nu üstlenmiş, genç dinamik başarılı ve seçim bölgesinde hem meclisteki performansıyla hepimizin göğsünü kabartan iyi yetişmiş genç bir arkadaşımız. Ben değerli başkanlarımız ve yöneticilerimizin huzurunda kendisine rozetini takmak üzere kürsüye davet ediyorum.''

‘‘AYAĞIMIN KIRILDIĞINA İNANMAYANLAR VAR’’

Sahneye gelen Adana milletvekili Binici’ye rozetini takarken ayağının kırıklığına değinerek, ‘‘Ayağımın nasıl kırıldığıyla alakalı tartışma çok da. Kırılma inanmayan arkadaşlar da var aramızda’’ dedi.

‘‘MECLİS'İN MERDİVENLERİNE KAN DÖKÜLDÜ’’

Can Atalay oturumunda mecliste yaşananlara değinen CHP Lideri Özgür Özel, Ahmet Şık'a saldıran Alpay Özalan için ise "Meczup" ifadesini kullanırken, yaşanan arbede hakkında şunları söyledi:

"AYM kararına uymayan bir mahkeme yüzünden Devlet Bahçeli'nin de sözü yerde kalmıştır. Oy birliğiyle Can Atalay'ı İnsan Hakları Komitesi'ne seçtik biz. Söylemeye dilim varmıyor ama Meclis'in merdivenlerine kan döküldü. Biz kadına şiddet gördük. Bir milletvekilini kaba kuvvetle konuşturmamak gerçekten utandırdı. Parlamentoya bunu marifet sayanlar gölge düşürdü. Ben görmediğim kanı ve vahşeti o gün gördüm.’’

‘‘O GÜNÜ PARLEMENTOYA YAŞATANLARDAN UTANIYORUZ’’

O günü parlementoya yaşatanlardan utandığını belirten CHP Lideri Özel, ‘‘Belli ki oturup konuşmayacaklar. Numan Bey Meclis'i tekrar oturuma çağırıyoruz. Biz seçildiği gün tarafsız davranacağını söyleyen Kurtulmuş'a sesleniyorum. Bugüne kadar çokça eksik oldu’’ dedi.

"MECLİS'İ YENİDEN TOPLATIYA ÇAĞIRIYORUZ"

CHP Lideri Özgür Özel konu hakkında Meclis’i tekrar toplantıya çağırdığını belirterek, ‘‘Anayasa diyor ki: Anayasa kararları bağlayıcıdır. Çok baskı gördünüz biliyoruz. Meclis'i tekrar toplantıya çağırıyoruz. Görüşelim diye değil. Kararı okumak için. Bunu yaparsanız Saray'dan bağımsız olduğunuza inanacağız. Meclis'i yeniden toplantıya çağıracağız ve bu işin ne duruma geldiğini göreceğiz" dedi.