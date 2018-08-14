İYİ Parti'den istifa eden Hayati Arkaz MHP'ye geçti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Arkaz'ı makamında kabul etti. Bahçeli kabulde, Arkaz'ın MHP'ye üye katılım belgesini imzaladı. Kabulde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM'deki milletvekili yemin töreni sırasında Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen Arkaz, İYİ Parti'nin Pazar günü yapılan 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu listesinde yer almamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti'yi terk etsin” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken "Arkaz'ın el öpme hadisesinin ardından sistemli bir şekilde saldırılara maruz kaldığını ve dışlandığını" belirtmiş, Arkaz'ı MHP'ye davet etmişti. Bahçeli, Arkaz için “En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.” ifadesini kulllanmıştı.



