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İYİ Parti'den istifa eden Hayati Arkaz MHP'ye geçti!

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 13:42 | Son Güncelleme

TBMM'nin açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için partide krize neden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP'ye geçti. Arkaz’ın istifa etmesi ve MHP'ye geçmesiyle İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 41’e düştü.

İYİ Parti'den istifa eden Hayati Arkaz MHP'ye geçti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Arkaz'ı makamında kabul etti. Bahçeli kabulde, Arkaz'ın MHP'ye üye katılım belgesini imzaladı. Kabulde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Genel Sekreter İsmet Büyükataman ve Meclis Başkanvekili Celal Adan da yer aldı.

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24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM'deki milletvekili yemin töreni sırasında Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen Arkaz, İYİ Parti'nin Pazar günü yapılan 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu listesinde yer almamıştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti'yi terk etsin” demişti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün bir grup gazetecinin sorularını yanıtlarken "Arkaz'ın el öpme hadisesinin ardından sistemli bir şekilde saldırılara maruz kaldığını ve dışlandığını" belirtmiş, Arkaz'ı MHP'ye davet etmişti. Bahçeli, Arkaz için “En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.” ifadesini kulllanmıştı.

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İYİ parti HAYATİ ARKAZ MHP Devlet Bahçeli

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Peki bu Sayın Hayati Arkaz a seçim bölgesindeki seçmenleri biz seni İYİ partiyi temsil etmen için meclise seçtik ve gönderdik demeyecekmi? Bu nasıl ucuz siyasettir ki milletin taktiri hiçe sayılıyor.
el etek öptükten sonra hangi partiye geçeceğinin hiçbir önemi yok..bugün seçildiği partiyi satan yarın beni de satar demeyecekler mi?önemli olan birilerinin adamı olmak değil ;adam olmak..bunu başaramayanlar birilerinin adamı olarak ne kadar tutunmaya çalışırlarsa çalışsınlar tevazu sahibi olamayacaklardır.. sonunda kaybedeceklerdir!!!
BEHÇELİYİ ÇOK İYİ TANIRIM YAKİNEN, CUMA NAMAZINI AHLATTA KILARKEN İZLEDİM ZAMNINDA, SİGARA İÇİŞİ DAHA LİDERLİK VASFININ AYRI BİR YÖNÜYDÜ. YAHU DAHA KÖKSÜZ AĞAÇTA BEKLEYEN VEKİLLERE ŞAŞIYORUM.RAHMETLİ TÜRKEŞ ÜLKÜCÜLERE ASLA BÖLÜNME EMRETMEDİ 80 KÜSÜR YILLIK ÖMRÜ BOYUNCA.....ŞİMDİ PÜF NOKTAYA DİKKAT. AYRILAN ÜLKÜCÜLERDİR YORUM,BEYLER ABD SİYESETİNDEN KURTULUNUZ GEÇ OLMADAN.1952 DEN GELDİK 2018 ŞU AN. ESKİ ABD SÖNDÜ DÜNYADA......SON CÜMLE 1980 DE İDAMLA YARGILANAN 550 ÜLKÜCÜ ARASINDA BAHÇELİ VARMIYDI YOKMUYDU ONUDA ARAŞTIRACAĞIM YAKINDA....SONA KALAN DONA KALIR BENCE.İMZA OZAYDİN65
Bu adamın yerine deve dişi gibi insanlar aday adayıydı bunu kim sıralamaya soktuysa araştırılmalı.İzzeti nefsi olmayan kişiler İYİ partili olamaz.Giden öllümün körüne kadar gitsin.
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