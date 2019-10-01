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İYİ Parti'den istifa edenlerden açıklama: Kırgınız

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.10.2019 14:44 | Son Güncelleme

Eylül ayının ilk haftasında İYİ Parti Aydın İl Teşkilatı’nda başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaparken istifa eden partililer sessizliğini bozdu. İl Başkanı Cemal Sarı’nın açıklamalarının konuyla ilgili doğruluktan uzak beyanları üzerine topluca açıklama yapan 6 kişi “Yorgun değil, yönetim şekline kırgınız” diyerek partinin sadece 3 kişi ile yönetilmek istendiğini ileri sürdüler.

İYİ Parti'den istifa edenlerden açıklama: Kırgınız

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Gülcan Toprak, Lale Budaklı, Remzi Kaşlı, Musa Kutsal Öztemel, Zehra kaşlı ve Tuncay Dönerkaya, “Bizler, 05 Eylül 2019 tarihinde İYİ Parti İl başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerimizden istifa etmiştik. Bu güne kadar partimizi yıpratmamak adına da hiçbir açıklama da bulunmadık. İl başkanımızın açıklamaları ve çıkan haberler üzerine açıklama yapmamız elzem hale geldi” diyerek İl Başkanı Cemal Sarı’nın açıklamalarının doğru olmadığını ve kamuoyunu kandırdığını ileri sürdüler.

İyi parti İl Başkanı Cemal Sarı’nın “Bu dönemde tempoyu biraz daha yükselteceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar yorgun olduklarını, biraz dinleneceklerini söyleyerek izin istediler ve ayrıldılar. Önemli bir sıkıntımız yok" şeklinde açıklamasının tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada “ Bizler, görev aldığımız süre içerisinde partimizde en yüksek tempoda çalıştık. Zaman mefhumunu dikkate almadan, gece gündüz, tüm sahada İl düzeyinde layıkıyla görev yaptık. Bu nedenle bizimle ilgili olarak yapılan; Yoruldular, biraz dinlenecekler vb. gibi açıklamaları kabul etmiyoruz. İstifa etmemizin sebepleri ise; Yönetimsel hatalar, karar alırken ortak aklın gözetilmemesi, iletişimde yaşanan kopukluklar, yapılan çalışmaların emek sarf edenlerin değil sadece iki ya da 3 başkan yardımcısının yaptığı şeklinde lanse edilmesi” gibi sebeplerden istifa ettiklerini belirten parti yöneticileri bunda ‘31 Mart seçimlerinde CHP ile partimizin yaptığı seçim ittifakı şartlarının seçimden sonra yerine getirilmemesinin’ de etkili olduğunu ileri sürdüler.

(İHA)

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