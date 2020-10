İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Akkal: FETÖ'cü ve masonları aday gösterdiler

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu ileri sürdü. Ümit Özdağ'ın açıklamalarının ardından bir iddia da bir süre önce İYİ Parti’den istifa ederek AK Parti’ye geçen Manisa Milletvekili Tamer Akkal’dan geldi. Ümit Özdağ'ın iddiasının doğru olduğuna ileri süren Akkal, "Ümit hoca bir iddiada bulunuyorsa mutlaka altı doludur. Ümit hocanın geçmişine baktığımız zaman Milliyetçi Hareket Partisi’nin genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği, siyasetçi ve ülkücü hareketin kemik bir aileden gelen milletvekili bir arkadaşımız. Kendisi böyle bir iddia da bulunuyorsa, mutlaka elinde belgesi, bilgisi ve alt yapısı vardır. Boş konuşmaz" dedi.

'TÜRKİYE’DEKİ MUHALEFET ANLAYIŞI MAALESEF ÇOK ÇİRKİN'

Benzer bir olayın 2019 yılında yaşadığını ve partiden ayrılmayla sonuçlandığını anlatan Akkal, “Buna benzer 2019 yılında benimde yaşadığım bazı olaylar var. Bu olayların ardından da partiden ayrılma sürecim var. Bizim görüpte, 2 sene önce partiden ayrılma kararı aldığımız olayın tekrarı tekrar tekrar yaşanıyor. İYİ Parti’de de bunun sonu gelmez. Bu şekilde gider. Bir ideolojisi olmayan, tek bir noktada buluşamayan bir hareketin sonunun olacağını da pek düşünmüyorum. Çünkü biz İYİ Parti’yi kurarken, Milliyetçi Hareket Partisi içerisindeki muhalefet olarak ayrılıp ülkücüler ya da Türk milliyetçileri olarak kurmuştuk. Daha sonra bunu merkeze oturtmak için merkez sağdan, İslamcı cepheden, sol kanattan, hatta marjinal sol taraftan insanlar dahil edildi. Zaman içerisinde farklı kişiler davet edildi. Aynı tencerede koysanız pişmeyecek sebzeler gibi ayrı ayrı tatlar, ayrı ayrı düşünceler aynı yere hapsedildi ve şu an da bunun sıkıntısı yaşanıyor. Bunun yanı sıra 'düşmanımın düşmanı dostumdur' felsefesinden hareketle Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti üzerinden siyaset dürtülüyor. Üzülerek söylüyorum, Türkiye’deki muhalefet anlayışı maalesef çok çirkin. Dünyanın her yerinde mutlaka iktidar ve muhalefet vardır. Fakat muhalefet demek, iktidarın yaptığı her şeyi eleştiren ya da iktidarı olduğu yerden düşürebilmek için herkesle iş birliği yapmak değildir" diye konuştu.