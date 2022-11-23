İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldı! Nazilli Belediye Başkanı Özcan'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti ve Meral Akşener'e yönelik "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6’lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" açıklamasının ardından siyasetin gündeminde hareketlilik yaşanıyor. Son olarak bugün İYİ Parti'den AK Parti'ye dikkat çeken katılımlar gerçekleşti.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan dün akşam saatlerinde İYİ Parti’den istifa ederek görevini başkan yardımcısına devretti ve izne ayrıldı.

Özcan, Meclis’te AK Parti’nin Aydın heyeti ile bir araya gelip grup toplantısına birlikte girdi.

Erdoğan konuşmasının ardından, İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın rozetini taktı.