İYİ Parti'den Lütfü Türkkan açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan AK Parti ile koalisyon açıklamalarına İYİ Parti'den sert bir açıklama geldi. Açıklamada "Bu çerçevede Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır." ifadesi dikkat çekti.

İşte İYİ Parti’den yapılan o açıklama;

“Aziz Milletimiz ve değerli basın mensupları: İYİ Parti, Türkiye'yi yönetmek için yola çıkmış bir siyasi harekettir. Temel amacımız, iyileştirilmiş parlamenter sistem ile Türkiye'yi 21. yüzyılın yarışan ülkeleri arasına katmaktır.

Bu çerçevede Grup Başkanvekilimizin malum yanlış ve kabul edilemez açıklaması, partimizin imasını dahi meşru görmediği ve göremeyeceği bir beyandır.

Partimiz seçmenine ve milletine verdiği sözleri, siyasi namusu bilen bir sorumlulukla siyaset yapmaktadır. İyileştirilmiş parlamenter sistem hassasiyetlerimiz, bu kabil siyasi savrulmaları mazur yahut meşru göremeyeceğimiz kadar mühimdir.

Memleketin bugün içinde bulunduğu ağır şartlar, partimizce mevcut iktidarın yönetim beceriksizliği olarak görülmektedir. Partimiz bu yönetim beceriksizliğine son vermek ve ülke yönetimini üstlenmek için mücadele etmektedir.