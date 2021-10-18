İYİ Parti'den Merkez Bankası Başkanı'na çağrı: Dolar 9.30 oldu

Doların akşam saatlerinde 9.30 seviyesini aşmasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcığlu'na seslendi. Merkez Bankasının rezervlerine gönderme yapan Erdem, piyasaya dolar satışı yapılması gerektiğini vurguladı.

Erdem paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu 125 milyar dolara yakın rezerv olduğunu iddia etti! @sahapkavcioglu ‘na çağrıda bulunuyorum! Dolar 9.30 oldu. 'İddianızın doğruysa' geçmişte yaptığınız gibi rezervden piyasaya satış yapıp, doların ateşini söndürmeniz gerekmez mi?

Merkez Bankası başkanı Şahap Kavcıoğlu 125 milyar dolara yakın rezerv olduğunu iddia etti!@sahapkavcioglu ‘na çağrıda bulunuyorum!



Dolar 9.30 oldu!



“İddianızın doğruysa” geçmişte yaptığınız gibi rezervden piyasaya satış yapıp, doların ateşini söndürmeniz gerekmez mi!!! — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) October 18, 2021

MERKEZ BANKASI BAŞKANI NE DEMİŞTİ?

Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrasında açıklama yapan Kavcıoğlu, " Merkez Bankası ülkenin en gözde, en güzide kurumlarından birisidir. Bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken bir kurumudur. Dolayısıyla Merkez Bankasını yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü buradan da herkese ifade edelim. Merkez Bankası güçlüdür, rezervleriyle rakamlarıyla fiyat istikrarı anlamındaki mücadelesiyle. Gereken kararları Para Politikası Kurulu ile birlikte almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Dolayısıyla herkesin bu rakamları gündeme getirmesi hem Merkez Bankasını daha güçlü kılacaktır hem de ülkemizin bu anlamda daha güçlü görünmesini sağlayacaktır. Son 7 ayda 35 milyar dolara yakın Merkez Bankasının rezervi artmıştır. Bu, Merkez Bankasının, ülkemizin gücünü göstermektedir. Rakamlarımız çok güzel bir şekilde gelişmektedir." ifadelerini kullanmıştı.



