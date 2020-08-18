İYİ Parti'den 'Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Akşener olacak' iddiasıyla ilgili açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye derin bir ekonomik krizin pençesindeyken, piyasalardaki olumsuz gelişmeler, pandeminin yol açtığı yaraları daha da derinleştirirken, Türkiye’yi yöneten iktidar ve ortağının, gerçekleri perdeleyerek çeşitli gündemlerin peşinden koştuğunu" savundu. ABD Başkan adayı Joe Biden'ın, Türk siyasetiyle ilgili sözlerini değerlendiren Dervişoğlu, Türk siyasetine yön verecek yegane gücün, büyük Türk milleti olduğunu vurguladı. İktidarın, tepki vermesine rağmen muhalefeti "sessiz kalmakla" itham ettiğini belirten Dervişoğlu, "Şu ana kadar o hadsiz sözlerin muhatabı olan Partili Cumhurbaşkanından tek bir kelime duyan oldu mu? Bulunduğu makam, Türk Milleti’nin birliğini, bütünlüğünü ve şerefini temsil eder. İYİ Parti de bir muhalefet partisidir. O sözlerin muhatabı değildir." ifadelerini kullandı. İktidarın "cambaza bak oyunu" oynadığını ileri süren Dervişoğlu, "Demokrasilerde hakem millettir ve milletimizin eli artık 'kırmızı karta' uzanmıştır. Bu işin dönüşü, bu iktidarın kurtuluşu yoktur. Hesap sandıkta görülecektir." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ GETİRDİĞİ NOKTA YALNIZLIKTIR" İYİ Parti olarak, "Mavi Vatan" ile ilgili atılacak adımların her zaman destekçisi olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Devletler arası değil, kişisel ilişkilerle yürütülen ve belirlenen dış politikanın, Türkiye'yi getirdiği nokta yalnızlıktır. Bu yalnızlık, bölge ülkeleriyle, milli menfaatlerimiz çerçevesinde imzalanması gereken anlaşmaların önündeki bir engel olarak görülmektedir. Bugün Mısır, İsrail, Suriye ile masaya oturabilen ve istediğini alan taraf, maalesef Yunanistan olarak görülmektedir." dedi. Dervişoğlu, iktidarın 15 yıldır, Ege'deki adalarda Yunan bayrağı dalgalanmasına sessiz kaldığını öne sürdü. Türkiye'nin gerçek gündeminin, vatandaşın gerçek meselesinin, asgari ücretin açlık sınırının altında kalması olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Dolardaki her kuruş artışın, Türk milletine milyarlarca liralık yük getirdiği gerçeğini görmeyen, görmek istemeyenlerin yapacağı iş değildir Türkiye'yi yönetmek." ifadesini kullandı. "ASIL ONUR KIRICI OLAN..." ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi "dünya çapında satranç oyuncusu" yabancı liderlerin bulunduğu bir dünyada Joe Biden'ın "zihnen yetersiz" olduğuna yönelik sözlerinin hatırlatılması ve "Bu sözleri onur kırıcı mı buluyorsunuz?" sorusunu Dervişoğlu, "Türkiye'yi yönetecek kişinin, ABD başkanlarının ve başkan adaylarının övgü ve yergilerine göre yol haritası tanzim etmeye kalkışmasıdır asıl onur kırıcı olan." diye yanıtladı.