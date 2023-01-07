İYİ Parti'den o isme yeşil ışık! Canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı olursa sıcak bakarım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yaklaşan seçimler ile ilgili merak konusu olan altılı masanın olası adayına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

TV100 ekranlarında Gazeteci Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Usta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuştu.

"SICAK BAKIYORUM"

Gürkan Hacır'ın adaylık sorusunu yanıtlayan Erhan Usta, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu adayım derse ben sıcak bakarım. Kemal Bey'in iyi bir aday olabileceğini düşünüyorum."

TOPLANTIDA CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSU KONUŞULMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz Perşembe günü altılı masanın liderleri, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde 10'uncu toplantısını gerçekleştirmişti.

Kritik toplantı 9,5 saat sürmüş ve toplantı sonrası yapılan açıklamada, ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti için istişarelere başlanmasına karar verildiği bildirilmişti.