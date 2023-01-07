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İYİ Parti'den o isme yeşil ışık! Canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı olursa sıcak bakarım

07.01.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altılı masanın görüşmeleri tam gaz devam ederken İYİ Partili Erhan Usta'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Usta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı. Usta, "Kılıçdaroğlu adayım derse ben sıcak bakarım. Kemal Bey'in iyi bir aday olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den o isme yeşil ışık! Canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı adayı olursa sıcak bakarım

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yaklaşan seçimler ile ilgili merak konusu olan altılı masanın olası adayına ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

TV100 ekranlarında Gazeteci Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtlayan Usta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin konuştu.

"SICAK BAKIYORUM"

Gürkan Hacır'ın adaylık sorusunu yanıtlayan Erhan Usta, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu adayım derse ben sıcak bakarım. Kemal Bey'in iyi bir aday olabileceğini düşünüyorum."

C3

TOPLANTIDA CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSU KONUŞULMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz Perşembe günü altılı masanın liderleri, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde 10'uncu toplantısını gerçekleştirmişti.

Kritik toplantı 9,5 saat sürmüş ve toplantı sonrası yapılan açıklamada, ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti için istişarelere başlanmasına karar verildiği bildirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Erhan Usta Kemal Kılıçdaroğlu İYİ Parti 6'lı masa

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