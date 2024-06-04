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Kırmızı bültenin kaldırılmasını isteyen Ersan Şen'e Özgür Özel ateş püskürdü: Sana da yazıklar olsun

04.06.2024 14:18
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Son dakika haberi: CHP'nin grup toplantısı partiye eski İYİ Parti milletvekili Aykut Kaya'nın katılımıyla başladı. Daha sonra kürsüden gündemi değerlendiren Genel Başkan Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin bugün kendisine yönelik sert eleştirilerine "Canı sağ olsun" diyerek yanıt verdi. Öte yandan Ezgi Apartmanı sanıklarının avukatı Ersan Şen'i hedef alan Özel "Sana da yazıklar olsun" diyerek çıkıştı.

Kırmızı bültenin kaldırılmasını isteyen Ersan Şen'e Özgür Özel ateş püskürdü: Sana da yazıklar olsun

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde bazı il, ilçe ve beldelerde yenilenen seçimlerden Pınarbaşı sonuçları ses getirdi. Alparslan Türkeş'in memleketi Pınarbaşı'nı CHP kazanmıştı. Devlet Bahçeli bugün seçim sonuçlarına değinirken Özgür Özel'i sert sözlerle hedef almıştı. Özel'den Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. Özgür Özel'in konuşmasına depremde yıkılan apartmanla ilgili davada firari sanıkların avukatı olan Ersan Şen'in kırmızı bültenin kaldırılması talebine yönelik tepkisi damga vurdu.

İYİ PARTİ'DEN AYRILMIŞTI! CHP'YE KATILDI

31 Mayıs'ta İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya grup toplantısının başında CHP'ye katıldı. Kaya'nın rozetini Özgür Özel taktı.

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"İKTİDAR DIŞINDA KİMSEYE MUHALEFET ETMEM"

Özgür Özel'in grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan mesajlar ise şöyle:

  • Son çayını benimle içen, Atatürkçü, Cumhuriyetçi biri bugün partimize katılıyor, baba ocağına dönüyor diye CHP'yle kavga etmeye çalışanlara şunu söyleyeyim; ben iktidar dışında, iktidar sorumluluğunu taşıyanlar dışında kimseye muhalefet etmem, siz istiyorsunuz diye de sizinle kavga etmem.

"SEÇİMDEN SONRA DA YÖNÜMÜZ İKTİDARI DEĞİŞTİRMEK ÜZERE"

  • Bir tane grup başkanvekili çıkmış ileri geri konuşuyor. Seçimden önce de ileri geri konuştu, büyükşehire aday oldu, memleketinde bir muhtar kadar oy aldı. Nezaket sınırlarını aşacak olursa bizim ona tüketecek nefesimiz yok. Seçimden sonra da bizim yönümüz, bütün gücümüz iktidarı eleştirmek ve Türkiye'deki bu iktidarı değiştirmek üzeredir, böyle bilsinler.

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"TÜRKEŞ'İN MEMLEKETİNDE MHP'LİLERE HÜRMETSİZLİK ETMEYİZ"

  • Pınarbaşı elbette MHP için kritik önemdeki bir yer. Alparslan Türkeş'in memleketini CHP kazandı diye bizim MHP'lilere hürmetsizliğimiz olmaz.

HAKKARİ'DEKİ KAYYIM KARARINA TEPKİ

  • Teröre kim destek veriyorsa yargılansın ve suçu ispatlansın, öyle görevden alınsın. Ama sadece iddia ile kayyum atamak demokrasiye yakışmaz. Hakkari'deki kayyum atamasına da Mardin'de atanmak istenen kayyuma da CHP'li bir belediyeye kayyum atanmasına nasıl tepki veriyorsak öyle tepki veriyoruz.

BAHÇELİ'NİN BUGÜNKÜ SÖZLERİNE YANIT

  • Sayın Bahçeli'nin bugün kullandığı bütün ifadeleri onları metne yazan o ikisinin kusuru görüyorum. Devlet beyin de canı sağ olsun!

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"DÜN AKŞAM DEVLETİ SAKATLADILAR"

Burası bir hukuk devletiyle anayasaya uyacağız. Anayasa'ya aykırı kanun, kanun hükmünde kararname varsa, görev CHP'nindir. Bu rejim 16 Nisan referandumunda başladı. İlk yapılacak seçimde yetki kanunu çıkarıldı. 60 gün içinde inceledik, tuğla gibi başvuru yaptık. Bizim 60 günde iddia ettiğimiz aykırılıkları AYM 6 yılda inceledi.

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AYM kararı, belediyelerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulmasından Adalet Bakan'ın HSK'da görev almasına, TRT'ye taşınmazların devredilmesine, özel şirket kurmasına, Merkez Bankası Başkanı'nın atanması düzenlemesini iptal etti. Huzur hakkı, ek gösterge, Yargıtay'ın yapısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın mülklerinin devri, TRT'ye arsa tahsisi, BTK'nın yapısı, Bakan müşavirlerinin atnaması, HSK'nın yapısına dayanak teşkil eden tüm düzenlemeler, ne kadar kurum varsa Ekonomik Sosyal Konsey dahil, RTÜK Genel Müdürü'nün maaşı dahil, RTÜK'ün şirket kurmasına kadar devlette yaptıkları her şeyi iptal etti. 1 yıl da zaman verdi.

Dün akşam itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kolonları kesiktir, temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır. AK Parti ile MHP'nin anayasa tanımazlığı sebeptir. Sayın Erdoğan yaptığınız her şeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti.

Meclis'te 1 sene içinde kanun olarak çıkmazsa devlet kolonsuz, kirişsiz kalacaktır. Anayasa istemek için önce mevcut anayasaya uymak gerekmektedir.

AVUKAT ERSAN ŞEN'E TEPKİ

  • Ezgi Apartmanı'nın sorumlularının avukatı, azarlıyor anneleri, 'Bir kırmızı bültenin ülkeye maliyeti kaç para biliyor musunuz?' diyor. Sana da yazıklar olsun kardeşim, sana da yazıklar olsun!

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ERSAN ŞEN NE DEMİŞTİ?

Deprem felaketinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep’teki Furkan Apartmanı ile ilgili davada firari sanıkların avukatı Ersan Şen, tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını istemişti. Yoğun tepkiye maruz kalan Şen'e vatandaşlardan biri "Senin paraya mı ihtiyacın var?" dedi.

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Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler! 51 kişiye mezar olmuştu... Ersan Şen'e böyle tepki gösterdiler! 51 kişiye mezar olmuştu...
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Alparslan Türkeş Özgür Özel CHP MHP İYİ Parti
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