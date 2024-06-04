Kırmızı bültenin kaldırılmasını isteyen Ersan Şen'e Özgür Özel ateş püskürdü: Sana da yazıklar olsun

Son dakika haberi: Geçtiğimiz günlerde bazı il, ilçe ve beldelerde yenilenen seçimlerden Pınarbaşı sonuçları ses getirdi. Alparslan Türkeş'in memleketi Pınarbaşı'nı CHP kazanmıştı. Devlet Bahçeli bugün seçim sonuçlarına değinirken Özgür Özel'i sert sözlerle hedef almıştı. Özel'den Bahçeli'ye yanıt gecikmedi. Özgür Özel'in konuşmasına depremde yıkılan apartmanla ilgili davada firari sanıkların avukatı olan Ersan Şen'in kırmızı bültenin kaldırılması talebine yönelik tepkisi damga vurdu.
31 Mayıs'ta İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya grup toplantısının başında CHP'ye katıldı. Kaya'nın rozetini Özgür Özel taktı.
Özgür Özel'in grup toplantısındaki konuşmasından öne çıkan mesajlar ise şöyle:
Burası bir hukuk devletiyle anayasaya uyacağız. Anayasa'ya aykırı kanun, kanun hükmünde kararname varsa, görev CHP'nindir. Bu rejim 16 Nisan referandumunda başladı. İlk yapılacak seçimde yetki kanunu çıkarıldı. 60 gün içinde inceledik, tuğla gibi başvuru yaptık. Bizim 60 günde iddia ettiğimiz aykırılıkları AYM 6 yılda inceledi.
AYM kararı, belediyelerin Cumhurbaşkanlığı kararıyla kurulmasından Adalet Bakan'ın HSK'da görev almasına, TRT'ye taşınmazların devredilmesine, özel şirket kurmasına, Merkez Bankası Başkanı'nın atanması düzenlemesini iptal etti. Huzur hakkı, ek gösterge, Yargıtay'ın yapısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın mülklerinin devri, TRT'ye arsa tahsisi, BTK'nın yapısı, Bakan müşavirlerinin atnaması, HSK'nın yapısına dayanak teşkil eden tüm düzenlemeler, ne kadar kurum varsa Ekonomik Sosyal Konsey dahil, RTÜK Genel Müdürü'nün maaşı dahil, RTÜK'ün şirket kurmasına kadar devlette yaptıkları her şeyi iptal etti. 1 yıl da zaman verdi.
Dün akşam itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kolonları kesiktir, temeli kumdandır, devleti sakatlamışlardır. AK Parti ile MHP'nin anayasa tanımazlığı sebeptir. Sayın Erdoğan yaptığınız her şeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti.
Meclis'te 1 sene içinde kanun olarak çıkmazsa devlet kolonsuz, kirişsiz kalacaktır. Anayasa istemek için önce mevcut anayasaya uymak gerekmektedir.
Deprem felaketinde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne neden olan Gaziantep’teki Furkan Apartmanı ile ilgili davada firari sanıkların avukatı Ersan Şen, tutuklanmama güvencesi ve kırmızı bültenin kaldırılmasını istemişti. Yoğun tepkiye maruz kalan Şen'e vatandaşlardan biri "Senin paraya mı ihtiyacın var?" dedi.