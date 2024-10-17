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İYİ Parti'den TBMM'ye ilk 4 madde için kanun teklifi! Değişiklik talep edenlerin 5 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması istendi

17.10.2024 18:57
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İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Anayasa'nın ilk 4 maddesi ile ilgili değişiklik talep edenlerin 5 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Teklif ile Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle kurulan anayasal düzenin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak toplumu etkilemeye çalışan kişilere 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası, milletvekilleri de dahil olmak üzere maddelerin aleyhine suç işleyenlere ise verilen cezanın 2 kat artırılması talep edildi.

İYİ Parti'den TBMM'ye ilk 4 madde için kanun teklifi! Değişiklik talep edenlerin 5 yıldan 20 yıla kadar cezalandırılması istendi

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, TBMM Başkanlığı'na Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde; Anayasa'nın ilk 4 maddesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin temel yapı taşını oluşturduğu belirtilerek, "Bu topraklarda yetişmiş; özellikle devletin cebri gücünü elinde bulunduranlarla, statü ve görevleri gereği siyasetçilerin, idarecilerin en önemli görevi, Anayasa'yı ve Anayasa'da vücut bulan milleti, devleti ve Cumhuriyet'in temel niteliklerini korumak ve kollamaktır. Ancak son dönemlerde asli görevini unutan bazı şahsiyetler, gaflete düşerek ülkemizin vazgeçilmez değerlerine karşı açıklamalar yapmayı, tartışmaya açmayı ve bu şekilde fesat oluşturmayı kendilerine iş edinmiş, kamuoyunu yönlendirme görevi üstlenmişlerdir. Anayasa'nın değiştirilemez maddeleriyle belirlenmiş anayasal kimliğin temeli, Erzurum Kongresi'nde atılmıştır. Kongrede, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür' ilkesiyle alınan karar, üniter devlet anlayışının bir ürünü olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve onu kuran Türk milletinin teklifini, birlikteliğini ve bölünmez bütünlüğüne vurgu yapmaktadır. Bu konuda atılacak tek bir geri adım, milli birlik, beraberlik ve dayanışmamıza zarar vereceği gibi millet kavramından ödün verilmesi anlamını da taşımaktadır" denildi.

'CEZAİ YAPTIRIM OLMALI'

İlk 4 maddenin değiştirilemez olduğuna dikkat çeken Çirkin, "Anayasayı ihlal sadece cebir ve şiddet yoluyla olmaz. Muktedir güçlerin, Türkiye Cumhuriyeti’nin niteliklerini, resmi dilini, milli marşını, başkentini tartışmaya açması da Anayasa'yı ihlal suçunu oluşturmaktadır. Bu gerekçeyle hazırlanan kanun; başta göreve başlarken, 'Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasa'ya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma' sözleriyle Türk milleti huzurunda yemin eden siyasetçiler başta olmak üzere, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerini değiştirmek üzere hareket eden kişilere verilecek cezai yaptırımı hükme bağlamak amacıyla hazırlanmıştır" ifadelerini kullandı.

CEZANIN 2 KAT ARTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Teklif ile Anayasa'nın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez ilk 4 maddesiyle kurulan anayasal düzenin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak toplumu etkilemeye çalışan kişilere 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası, milletvekilleri de dahil olmak üzere maddelerin aleyhine suç işleyenlere ise verilen cezanın 2 kat artırılması talep edildi. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Anayasa tbmm
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